La Universidad Isabel I colabora en dos investigaciones de proyección internacional

La Universidad Isabel I participa en dos trabajos de investigación situados entre los 100 de mayor impacto internacional del año 2018, según la clasificación que establece anualmente la empresa científica Altmetric. La institución académica, además, es la única española junto con la Universidad Complutense que coloca dos de los estudios en los que participa en este prestigioso ranking, y los sitúa en mejor posición y con un mayor alcance, según el índice que establece la propia Altmetric.

Las investigaciones U-Th dating of carbonate crusts reveals Neandertal origin of Iberian cave art (La datación de costras de calcita por Uranio-Torio revela un origen neandertal para el arte parietal de la Península Ibérica) y The earliest modern humans outside Africa (Los primeros humanos modernos fuera de África), se sitúan en los puestos 37 y 63 del ranking, respectivamente.

La primera revela que los neandertales fueron los primeros en realizar arte rupestre, una capacidad que hasta ahora se creía exclusiva del Homo sapiens, y el docente del Grado en Historia y Geografía de la Universidad Isabel I, Marcos García Diez,

formó parte del equipo encargado de desarrollar este estudio -en el que se empleó el método de datación Uranio-Torio- que fue portada de la reputada revista Science en febrero de 2018. “Es un trabajo que transciende del ámbito de la Prehistoria, con implicaciones en el campo de la biología, la antropología cultural y la filosofía”, subraya Marcos García Diez.

Por su parte, el trabajo The earliest modern humans outside Africa, en el que participó la profesora del Grado en Nutrición Humana y Dietética, Laura Rodríguez, documentó la primera salida de África de nuestra especie, el Homo sapiens, a partir de un maxilar izquierdo humano de la cueva de Misliya, en el Monte Carmelo de Israel, datado hace unos 185.000 años. “Es el primer individuo morfológicamente moderno fuera de África, y este descubrimiento retrotrae 85.000 años la salida de nuestra especie fuera de este continente y abre un nuevo paradigma en la evolución del ser humano actual”, detalla Laura Rodríguez; en este sentido, han aparecido publicadas posteriormente otras pruebas de la aparición de seres Homo sapiens previas a lo esperado también en Arabia. “Así que el hombre actual ha ido colonizando el mundo mucho antes de lo que parecía hasta el momento”, concluye la docente de la Universidad Isabel I.

Las dos investigaciones con participación de la Universidad Isabel I no sólo ocupan puestos más elevados de la clasificación, sino que también presentan un mayor Altmetric Attention Score –Puntuación de Atención de Altmetric-. Este indicador consiste en un conteo ponderado del impacto mediático de cada investigación, que incluye menciones en documentos públicos, en medios especializados, redes sociales, blogs, etcétera. Ambos trabajos obtienen una puntuación de 2.900 en el caso de la investigación sobre los neandertales, y de 2.294 en el estudio sobre la primera salida del continente africano del Homo sapiens.

Ambos trabajos, desarrollados en colaboración con otras instituciones internacionales y nacionales, ponen de manifiesto la decidida apuesta que la Universidad Isabel I está realizado por la investigación científica.