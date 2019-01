Rueda encabeza las ventas de ‘blanco’ en España

La cifra de contraetiquetas emitidas por la denominación de Origen Rueda en 2018 ascendió a 82.090.250, consolidándose una vez más como la D.O. de vino blanco preferida por los españoles. Cifras muy satisfactorias tras un año complicado para el sector, debido a las inclemencias meteorológicas que afectaron a los viñedos en 2017. Recordemos que la producción en la D.O. Rueda bajo más de un 23%, pero gracias a la apuesta de los consumidores por los vinos de Rueda las ventas solo han descendido un 10,5%. De hecho, según el último informe realizado por la consultora AC Nielsen, uno de cada tres consumidores habituales de vino elige ‘un blanco’ de Rueda.

En total, el vino blanco aglutina el 99,79% de las contraetiquetas entregadas durante 2018, con 81.921.339, de las que 60.750.966 corresponden a la variedad verdejo, embajadora principal de la D.O. Rueda.

El pasado 2018 ha sido, además, el año de la renovación de la identidad corporativa de la D.O Rueda, líder de las denominaciones de origen de Castilla y León. El logotipo, las contraetiquetas y la página web son los pilares fundamentales sobre los que se han basado los principales cambios. “Es muy gratificante comprobar que los consumidores continúan apostando por la D.O. Rueda. Para nosotros este ha sido un año de importantes transformaciones, donde hemos evolucionado en nuestra forma de mostrarnos a los consumidores y en cómo queremos que nos perciban”, afirma Carmen San Martín, presidenta de la D.O. Rueda.

La nueva página web, que busca centrarse en el público joven, presenta un aspecto más dinámico, moderno e intuitivo. De esta forma, la Denominación de Origen concluye un año de grandes cambios. “Durante el año que ahora comenzamos queremos huir de convencionalismos y acercarnos cada vez más a los jóvenes. Buscamos formar parte de su vida y acompañarlos en sus mejores momentos para que nos tengan en cuenta dentro de sus hábitos de consumo”, añade Carmen San Martín.