Vox lleva a Burgos el “espíritu de la Reconquista” iniciado en Andalucía

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, aseguró hoy en Burgos que todos los donativos de la campaña europea del partido fueron “legales y totalmente transparentes”, en relación a las recientes informaciones que aseguran que el 80 por ciento de la financiación de la campaña europea en 2014 fue costeada por los seguidores de un grupo opositor iraní.

Lo dijo antes de participar en el acto de Vox celebrado en el Palacio de la Merced, al que asistieron unas 600 personas, que indican que “se palpa el espíritu de la reconquista que se ha iniciado en Andalucía”. En este foro precisó que cuando el presidente del partido, Santiago Abascal, asumió el cargo y vio que una parte de la financiación de la campaña europea durante la Presidencia de Alejo Vidal-Quadras, procedía del exterior, presentaron, “inmediatamente, toda la documentación que tenían al Tribunal de Cuentas”.

La respuesta “fue clara y evidente”, indicó el secretario general del partido, “todos los donativos habían sido legales, lo hacía “el grupo disidente contra la dictadura teocrática de Irán”, continuó. Y agregó que decidieron apoyar a Alejo Vidal-Quadras “porque querían que pudiese recuperar su acta de diputado en esas elecciones”.

Los donativos recibidos en esa campaña fueron “donativos individuales, ajustados a la ley española de Financiación de Partidos Políticos”, aseveró Ortega Smith, que añadió que “ninguno superaba el tope máximo de financiación y se sabía con nombre y apellido quién había hecho el donativo”, añadió.

En este sentido, quiso destacar además que todas las cuentas del partido “son transparentes y siempre aparecen en la página web”. Pese a no tener obligación legal de mostrarlas, “así viene en nuestros estatutos”. Además, siempre las presentan al Tribunal de Cuentas aunque hasta ahora no tenían obligación porque no recibían ningún tipo de subvención pública, precisó.

Poco antes de las 12 horas, frente al hotel se congregó medio centenar de personas, portando pancartas en las que se podía leer ‘Frente a los ataques de extrema derecha, respuesta feminista’. Smith señaló que estas acciones demuestran “lo poco democráticos que son” y condenó los hechos ocurridos ayer en Zaragoza, donde uno de los miembros de Vox “fue rociado con un extintor y golpeado con el mismo en la cara, causándole lesiones”.

En este sentido, Ortega Smith señaló que esperan “que el resto de partidos políticos que se dicen constitucionalistas salgan a defender públicamente el derecho constitucional de este partido que está dando la cara frente a los golpistas en el Tribunal Supremo”.Asimismo, añadió que Vox va a seguir defendiendo sus ideas, “a pesar de los insultos, las amenazas y los cordones sanitarios que algunos por indicación de Macron y de Manuel Valls pretenden imponernos”, finalizó.