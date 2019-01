El Gordo ha caído en Barcelona

Quizá porque el español no tiene, a diferencia del inglés, una palabra para designar la exageración inversa, eso que llaman ‘understatement’, tendemos a pensar que una declaración discreta y en tonos moderados se acercará más a la verdad que una desmesurada. Pero mi ya no breve experiencia con la manipulación mediática me ha enseñado que es más eficaz tergiversar la realidad aplicando sordina a lo desmesurado que al revés.

Por ejemplo. El País abre con la votación sobre el acuerdo del Brexit en el Parlamento británico y, en foto, el asesinato de un líder opositor polaco, y deja encabezando la columna de la derecha este discreto titular: ‘El Gobierno eleva el gasto social y ofrece inversiones a Cataluña’.

Pero, naturalmente, no es así como lo ven los otros. El Mundo, por ejemplo, no teme la hipérbole y titula: ‘Sánchez riega de millones el separatismo y ofrece aún más’. Ese ‘riega de millones’ es una metáfora que suena a grito indignado de tertulia en el café, pero se acerca mucho más a la verdad, a la descripción ajustada del hecho, que el titular buscadamente anodino de los de Prisa.

Vale, quizá ABC sí se pasa, especialmente en la configuración gráfica de su portada: una foto nocturna de España de las de Meteosat, en la que ven elevarse al espacio desde Cataluña fuegos artificiales. Tampoco se cortan en el titular: ‘El golpismo tiene premio’. Pero, si tenemos en cuenta que el propio Sánchez calificó en su día de ‘golpe’ lo que se hizo desde la Generalitat y que ahora ha aumentado un 66% las inversiones en Cataluña, bueno, es difícil no concluir que ABC tiene un punto ahí.

Por último, La Razón machaca sobre la misma idea: ‘Un “sí” del soberanismo a cambio de 2.251 millones’. No sé a qué espera la Junta de Extremadura para ir encargando urnas a los chinos.