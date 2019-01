Hoy la gran duda de nuestras cabeceras es si atacar a Vox porque ha cedido o porque ha impuesto condiciones.

Al final, ha habido pacto. Ha sido raro, porque el PP ha tenido que pactar con Ciudadanos por un lado y con Vox por otro, ya que estos dos no se juntan ni en la Junta y no hay foto a tres, pero hay traspaso y el PSOE tiene que hacer las maletas y cruzar los dedos para que los nuevos no levanten demasiadas alfombras en San Telmo.

Y hoy la gran duda de nuestras cabeceras es si atacar a Vox porque ha cedido o porque ha impuesto condiciones. La intención es la misma, aunque los titulares parezcan corresponder a noticias completamente diferentes. Total, para informarse ya está Internet.

El País dudó a lo largo del día, no teniendo muy claro cómo dar la cosa o, por mejor decir, qué versión de los hechos plantar en las cabecitas de sus lectores, los que les queden. En la versión online, durante el día de ayer, optaron por el regodeo: Vox ha tenido que tragarse la ley de violencia de género, ja, ja, ja, se han rendido. Pero las horas les hicieron recapacitar y la versión definitiva, la de su primera de hoy, es la diametralmente opuesta, a saber, Vox ha ganado y es el PP el humillado y vil: ‘El PP asume parte del discurso de Vox para gobernar Andalucía’.

Es curioso que una misma foto -o dos fotos del mismo momento- pueda ir acompañada de interpretaciones tan dispares, como si se tratase de sucesos contradictorios. Es como si se hubiesen pintado dos versiones de Las Lanzas, y una se llamase ‘La rendición de Breda’ y la otra, ‘La conquista de Breda’. Porque La Razón, que va con los otros, hace exactamente eso: ‘El PP conquista Andalucía sin ceder al órdago de Vox’.

Son partes de guerra. En la guerra, la información publicada es necesariamente pura propaganda siempre, por aquello de no desanimar a las tropas e insuflarles, por el contrario, moral de triunfo. Por eso todas las batallas son victorias para los dos bandos, y el soldado no sabe que una ciudad ha caído en manos del enemigo hasta que lee que ha sido reconquistada.

El momento, lo admito, es crucial, pero dudo que eso justifique titulares tan atroces. No sé si los de Marhuenda son conscientes de lo estúpido y casi ofensivo que suena ese “el PP conquista Andalucía”, como si aquello fuera la Toma de Granada por un ejército invasor.

El Mundo mantiene la cabeza algo más fría, al menos a la hora de titular en primera, y recoge lo esencial del día: ‘El PP gobernará Andalucía al pactar por separado con Cs y Vox’. De hecho, saca a primera, como hace La Razón, dos fotos de los dos apretones de mano, que ahí está la gracia de la jornada, y solo El País traiciona sin remordimiento la deontología profesional centrándose en la que le interesa, la de Vox.

ABC, una vez más, se desmarca. Sale con uno de sus curiosos montajes, en este caso una pared pintada con los colores de la bandera andaluza sobre la que cuelgan, con historiados marcos, como fotos de familia, los retratos de quienes llevan gobernando Andalucía desde -se dice pronto- 1979. Titular: ‘Se acabó’. Eso es lo que el decano de la prensa madrileña considera esencial, y todos los dimes y diretes sobre las negociaciones y sobre si Vox cedió o se impuso se dejan para páginas anteriores.