Barones del PP atacan duramente a VOX: ‘Les falta un hervor’

Monserrat, al igual que la secretaria de Comunicación del PP, Isabel Díaz Ayuso, han salido al paso de las diferentes declaraciones de algunos líderes territoriales que exigen a la dirección nacional que se aleje del partido de Santiago Abascal.

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha negado que exista división interna en el partido por la negociación con Vox para la investidura en Andalucía y ha atribuido las declaraciones de los barones regionales a que están defendiendo “el ADN” de la formación.

Tras la reunión del Consejo de Dirección del Grupo Popular, Montserrat ha dado por seguro que el PP va a “conseguir” el cambio en Andalucía, aunque no ha querido hablar sobre las negociaciones que se están llevando a cabo en Sevilla porque no van a “retransmitirlas en directo y al minuto”.

Así ha descartado tanto “diferencias” en el seno del partido, como que haya algún tipo de “rebelión” tras las declaraciones de barones como el gallego Alberto Núñez Feijóo, quien ha rechazado derogar leyes contra la violencia de género, o el vasco Alfonso Alonso, quien ha dicho que a Vox “le falta un hervor”.

Ante la pregunta de si comparte este postulado, Montserrat ha respondido que lo que comparten todos los miembros del PP es que no votan a Vox, y ha instado a no intentar ver “lo que no existe” porque son “un partido fuerte preparado para liderar el cambio en Andalucía”.

Ataques de diferentes barones a VOX

Díaz Ayuso, en una entrevista en Los Desayunos de TVE, ha considerado que el acuerdo con Vox es “posible” y ha reclamado a los dirigentes territoriales del partido que se “abstengan” de comentar todo en tiempo real, porque eso “no ayuda” a la negociación.

El primero en manifestarse fue Alberto Núñez Feijóo. El presidente gallego exigió al PP que no modificara ni una coma de la Ley de Violencia de Género, como exige VOX. Más allá ha ido el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, que ha opinado que al partido de Santiago Abascal le “falta un hervor” porque le cuesta pasar de la demagogia y de la propaganda a la política.

Ha dejado claro que no va a “gastar saliva” en analizar las 19 medidas que el partido de planteó a los populares, un “batiburrillo” porque “no tienen ni pies de cabeza” y no son serias. También ha insistido en que “no se puede flaquear” en el esfuerzo y protección de las mujeres y en la lucha contra la violencia machista.

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado por su parte que apuesta “claramente por que gobierne la lista más votada”, tanto en el ámbito autonómico como municipal, para evitar que haya “pactos de perdedores”.

En la rueda de prensa de presentación de los candidatos del PP a las capitales de provincia de Castilla y León, preguntado por si este principio va en contra de lo que está haciendo su partido en Andalucía al tratar de pactar con Ciudadanos y Vox, ha añadido que está convencido de que “con carácter general debe gobernar la lista más votada” y ha ofrecido un pacto al resto de partidos para que eso sea así tras las elecciones del 26 de mayo.