Ciudadanos elige compañías: se reúne con Podemos e Izquierda Unida mientras aísla a VOX

Delegaciones de Ciudadanos y de Adelante Andalucía se han reunido este martes, día de Navidad, para hablar de la presencia de esta coalición entre Podemos e Izquierda Unida en la próxima Mesa del Parlamento andaluz que surja una vez celebradas las elecciones autonómicas.

Según han confirmado fuentes de ambos partidos, el encuentro se ha producido en un bar de la estación de Jerez de la frontera y en el mismo han participado los líderes de Cs, Juan Marín; de Podemos, Teresa Rodríguez; y de IU, Antonio Maíllo.

En dicho encuentro se ha hablado de la presencia de Adelante Andalucía en la Mesa de la Cámara y, según fuentes de esta formación, no se ha planteado excluir la presencia de Vox sino de la necesidad de que su formación esté representada en el órgano de gobierno del Parlamento andaluz.

Las mismas fuentes han dicho a Efe que Adelante simplemente se reúne con todos los partidos “menos con Vox”, pero que el objetivo es tener representación en la Mesa “y lo que haga Vox es su problema”.

Una vez que PP y Ciudadanos han alcanzado un acuerdo programático el siguiente paso es alcanzar otro con los demás grupos sobre la Mesa del Parlamento, un órgano que cuenta con siete representantes y en donde deberán estar presentes los cinco grupos surgidos de los comicios del pasado 2 de diciembre.

Aunque podría haber alguna otra variable, la opción más probable que están barajando los dos grupos que conformarían el próximo gobierno andaluz -PP y Cs- sería que PSOE tuviera dos representantes, PP dos, Cs 1 -el presidente de la Cámara-, Adelante 1 y Vox 1.

El PP siempre ha admitido la existencia de conversaciones con Vox pero no una mesa de negociación paralela a la de Ciudadanos.

Además de la citada, otra opción de reparto es la de Ciudadanos 2 PSOE 2, PP 1, Adelante Andalucía 1 y Vox 1.

Conocida la reunión entre Cs y Adelante, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha escrito en Twitter que está ” colocado el cordón sanitario”, y ha lamentado que Cs no se reúna con su formación y sí con los “aliados de Otegi y Torra”, en alusión a Podemos e IU.

Colocado el cordón sanitario. Cs rechaza sentarse con el partido de Ortega Lara, pero se sienta con los comunistas aliados de Otegui y de Torra. Así no se puede construir y no se va a construir una mayoría alternativa en Andalucía https://t.co/1KDcSg1uF1



Abascal ha añadido que “así no se puede construir ni se va a construir una mayoría alternativa en Andalucía”. PP y Ciudadanos podrían mañana avanzar en este acuerdo una vez logrado el programático.

Así las cosas, el líder de VOX ha manifestado su escepticismo tras el anunciado acuerdo programático alcanzado por PP y Ciudadanos, formaciones que, recuerda Abascal, no suman sin el apoyo de VOX:

Me preocupa que los que se disponen a gobernar Andalucía no sepan sumar.

A no ser que ya hayan pactado con el socialismo, cosa probable porque en sus medidas no se incluyen un verdadero cambio.https://t.co/ZgurH1YGtD

— Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 25 de diciembre de 2018