Miles de personas reclaman en Colón la unidad de España contra el separatismo golpista

La ‘España Viva’ ha demostrado una vez más que está cuando su Patria la necesita.

Más de 50.000 españoles han acudido este sábado a Colón para defender las instituciones, la unidad de España y contra la impunidad de los golpistas.

Abascal: ‘No se trata de partidos, se trata sólo de España

“Compañeros, españoles, hoy no se trata de partidos, se trata sólo de España. Es decir, de nuestra Patria. Se trata de devolver a nuestra patria, la soberanía, la palabra y las urnas que le han arrebatado los que han usurpado el Gobierno apoyados por los enemigos de España.

Pensaban que España estaba moribunda y por eso llevan un tiempo, en los últimos meses, especialmente desde el último año atacándola con saña. Pero no contaban con el orgullo español, con la fuerte idiosincrasia que nos han legado nuestros antepasados, generaciones y generaciones de españoles que nos han legado la libertad y la unidad de la que hoy disfrutamos.

Estamos aquí sólo por España. No estamos aquí por ninguna sigla, estamos aquí sólo por nuestra Patria y estamos también contra algo: contra un Gobierno legal, pero ilegítimo apoyado por los enemigos de España, por los que han dado un golpe de Estado en Cataluña, por los que han defendido los asesinatos a miles de nuestros compatriotas, de los que han justificado las agresiones contra los guardias civiles de Alsasua, contra los comunistas chavistas que hoy mandan en este Gobierno. Estamos aquí para denunciar la impunidad con los que han intentado robarnos lo más preciado que tenemos los españoles: nuestra Unidad.

Hace un año en esta misma plaza, donde estabais algunos de vosotros que hoy repetís, nos conjuramos bajo esta gigantesca bandera de Colón y derrotamos, en la medida de nuestras posibilidades, el golpe separatista. Lo hizo el pueblo español, lo hicieron un puñado de jueces valientes, los hizo un fiscal, que en paz descanse y lo hizo su Majestad el Rey, Felipe VI. Pero el golpe de Estado no se ha detenido, sigue en marcha con un Presidente de la Generalidad que en cualquier otro Estado habría sido detenido y puesto en disposición judicial por seguir conspirando para una rebelión. Sigue en marcha por la impunidad de un Gobierno irresponsable y con colaboración de los enemigos de España, con la colaboración de terroristas blanqueados que vemos todos los días en manifestaciones en Cataluña, con la colaboración de millonarios mediáticos y políticos chavistas. Es decir, con la colaboración de los que quieren ver a España rota y a España humillada.

Pero hoy hemos vuelto a demostrar y lo haremos más veces si hace falta, que España está más viva que nunca, orgullosa de su pasado, también de su acuerdo constitucional que con sus defectos, nos ha permitido vivir en paz y en libertad. Y de una Historia milenaria porque España no nace en 1978. Una historia milenaria que está sellada en esta plaza, en estos monumentos que recuerdan las obras más grandes que ha hecho España. Con Blas de Lezo, uno de los héroes en los que debemos mirarnos todos los días. España está viva y reviviendo la herencia que nos han dejado nuestros padres. España está viva y peleando por el futuro de la libertad que queremos legarles a nuestros hijos. España está viva y es mucho más fuerte que sus enemigos. España está viva y es mucho más fuerte que lo que los enemigos pensaban que era España. Y hoy exige la suspensión de la autonomía en Cataluña para que se restaure de una vez por todas, el imperio de la Ley y la Constitución, y la ilegalización de todo el aparato golpista. Es decir, la ilegalización de las organizaciones criminales bien sean partidos, asociaciones o sindicatos que han estado detrás del golpe. La disolución de los Mossos de Escuadra, incorporando a los leales en el Cuerpo Nacional de Policía y expulsando al resto de la función pública. La celebración de un juicio justo, sí, pero sin ningún tipo de injerencia política como se está produciendo en estos momentos. El pueblo español exige también que se aleje de una vez por todas, el fantasma del indulto, es decir, de la inmunidad de los criminales. Y sobre todo exige que nos devuelvan la palabra, a ese gobierno mentiroso que nos prometió que iríamos a las urnas, a ese Gobierno que permite que se juegue con España. No lo vamos a permitir, no lo vais a permitir, porque la Unidad de España ni se negocia, ni se discute ni se dialoga, ni se escupe, se defiende con todas las consecuencias. En pie compatriotas, digamos en alto ¡viva el Rey, viva España!”.

DENAES y España Viva

La Fundación DENAES, para la defensa de la Nación Española, y la Plataforma España Viva convocaban esta manifestación bajo el slogan “En defensa de las instituciones, la unidad de España y contra la impunidad de los golpistas”.

VOX, invitado por las entidades organizadoras, aceptó la invitación y animó a militantes y simpatizantes acudir a Colón.