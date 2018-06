Cabe recordar que fue un Gobierno del PSOE el que instaló las concertinas en la valla fronteriza entre España y Marruecos en Melilla y el que “inventó” las devoluciones en caliente de inmigrantes.

“Si se retiran estas medidas pasivas se va a producir un efecto llamada y los guardias civiles nos vamos a ver desbordados”. Es la advertencia que la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) hace a Fernando Grande-Marlaska después de que este anunciara que su voluntad es retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla.

El ministro del Interior afirmó este jueves que “no es aceptable” ver a personas saltando la verja y que el estudio de su retirada será una de sus primeras decisiones. Desde AEGC le recuerdan en declaraciones a La Gaceta que las concertinas “son un elemento pasivo y no agreden a los inmigrantes, son estos los que intentan acceder por un sitio por el que es ilegal hacerlo”.

“Las concertinas no atentan contra los derechos humanos, además forman parte de multitud de vallas fronterizas en Europa”, afirman.

‘Es un peligro para los guardias civiles’

Los guardias civiles reconocen estar “bastante preocupados” ante las intenciones de Grande-Marlaska y advierten que “antes de retirar estos elementos deberían poner en marcha otras medidas sustitutivas de similar eficacia para impedir la entrada de los inmigrantes ilegales”.

De llevarse a cabo, dicen, esto “supondría un peligro para los agentes”. “Si con las concertinas hay avalanchas y agresiones a los agentes, sin ellas -alertan- vendrán avalanchas de inmigrantes a intentar el asalto de la valla y, si no hay otras medidas pasivas ni refuerzo de personal, habrá más agentes heridos”.

‘Que se atenga a las consecuencias’

Y es que, relata la AEGC, “los inmigrantes no son unos pobres infelices”. “La mayoría son musculosos y fibrados, son toros físicamente… se les ve lanzando piedras, con garfios y zapatillas con clavos”, recuerdan los agentes, al tiempo que aseguran defender “la desesperación de la gente”. “Pero hay que velar también por la seguridad de los guardias civiles”, defienden.

Al Gobierno de Pedro Sánchez le advierte “que se atenga a las consecuencias”: “Que sean consecuentes con lo que va a pasar cuando quiten las concertinas”, dicen. Lamentan que “a partir de ese momento se producirán asaltos masivos y avalanchas de verdad… va a ser como una carrera de velocidad y, en cuanto las quiten, todos a saltar la valla”.

Las concertinas fueron instaladas por el PSOE

Cabe recordar que fue un Gobierno del PSOE el que instaló las concertinas en la valla fronteriza entre España y Marruecos en Melilla y el que “inventó” las devoluciones en caliente de inmigrantes durante la primera crisis de las vallas, en el año 2005.

El consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura, ha advertido que si el pasado año llegaron a la ciudad 1.800 menores extranjeros, “con las propuestas que hace el Gobierno actual no me extrañaría que las llegadas sean mayores”, por lo que la solución sería que “se los lleven inmediatamente, si es que verdaderamente quieren hacer algo positivo por esos niños y no hipocresía”.

