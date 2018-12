Cierre en falso del caso de los papeles del Archivo de Salamanca

“Cultura podría poner fin al conflicto de los papeles de Salamanca en 2019”. Con este titular explicaban las agencias de prensa el resultado de la reunión en Madrid del ministro de Cultura y Deporte con la consejera de Turismo de Castilla y León y del alcalde de Salamanca. Pero la realidad, la realidad que desde Salvar el Archivo de Salamanca cuentan, es muy diferente. La historia del cierre en falso del caso del Archivo de Salamanca.

Contemos primero la versión oficial: El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, informaba el pasado martes que “si lo técnico no atasca lo político”, el primer trimestre de 2019 es una “fecha perfecta” para poner fin al conflicto de los llamados “papeles de Salamanca” según marca la Ley de Memoria Histórica de 2005.

Así lo aseguraba al término de la reunión que mantenía en Madrid con la consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León, María Josefa García, y el alcalde de Salamanca, Alfonso F. Fernández Mañueco, que se despedía su mandato. En el encuentro las tres partes coincidían en cumplir la ley de 2005 que fija los acuerdos de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos confiscados con motivo de la Guerra Civil y custodiados en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.

“Lo que planteamos -ha matizado Guirao- es zanjar de una vez el cumplimiento de la ley de 2005, cerrar ese capítulo para que no siga generando polémica ni elucubraciones (…) El primer trimestre de 2019 me parece una fecha perfecta porque si lo técnico no se atasca, lo político no tiene por que atascarse”.

En este sentido, el ministro explicaba que “queda muy poco para terminar su cumplimiento” ya que en base a los criterios que marca la ley ” quedaría por devolver muy poquita documentación”.

El regidor salmantino ha destacado que con el cumplimiento de la ley se llega a un “acuerdo satisfactorio” para poner fin a este “tema especialmente sensible que ha generado mucha controversia”. Valoraba, además, la “apuesta” que se hace para que el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca sea “un gran archivo nacional de documentación” que podría acoger documentación “desde la II república hasta la transición democrática”.

Ahora, lo que cuenta a La Gaceta el presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez.

Sánchez denuncia un “cierre en falso” de la cuestión, y la traición del pacto político, ya que “durante el primer trimestre de 2019 se seguirán sacando documentos del Archivo”. Lo que se ha pactado, explica, es que no se atenderán “futuras reclamaciones”, pero sí parece que se llevarán a cabo las anteriores a este encuentro.

Por otro lado, y respecto a la supuesta exigencia, por parte de Cultura,de la devolución de los documentos, Sánchez explica que desde el Ministerio se ha pedido a la Generalitat que elabore un listado de los documentos que tiene que devolver. “Es como decirle a un ladrón que haga una lista de lo que debe devolver”. señala Sánchez, que lamenta que se “haya vendido como un éxito lo que en realidad es un desastre”. “El ministro de Cultura y Pedro Sánchez han querido quitar este asunto del debate electoral”, señala Policarpo Sánchez, que añade que la Generalitat debe devolver al Archivo el 25% de los documentos de lo que recibió en 2014, y, según la lista, se devolverá sólo un 0,4%.

Así las cosas, y tras denunciar que no se está cumpliendo la ley en lo que al Archivo de Salamanca se refiere, Sánchez anuncia que presentarán una iniciativa parlamentaria en el Senado, a través de la senadora de Foro Asturias Rosa Rodríguez Posada y que el próximo día 20 registrarán ante el Ministerio un escrito exigiendo que no se entreguen más documentos y se hagan retornar todos los que legalmente pertenecen al Archivo.

Y, si el Gobierno no hace nada, señala Sánchez, están dispuestos a elevar el caso al Supremo.