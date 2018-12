¿Cuál es el programa de VOX? Las cien medidas de la formación

Hasta ahora eran una propuesta. Desde el 2D, VOX es una realidad en las instituciones políticas españolas. Este es el programa de cien medidas que la formación que preside Santiago Abascal presentó en Vistalegre y con el que quiere “hacer a España grande otra vez”.

ESPAÑA, UNIDAD Y SOBERANÍA

1. Suspensión de la autonomía catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo

y la depuración de responsabilidades civiles y penales.

2. Ilegalización de los partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de

la unidad territorial de la Nación y de su soberanía.

3. Dotar de la máxima protección jurídica a los símbolos de la nación, especialmente

la Bandera, el Himno y la Corona. Agravamiento de las penas por las ofensas y

ultrajes a España y sus símbolos o emblemas. Ninguna afrenta a ellos debe quedar

impune.

4. Ninguna administración ni particular puede menospreciar la lengua común de

todos, el español. Mucho menos discriminarla. Hay que cumplir estrictamente el

mandato constitucional de que todos los españoles tienen derecho a utilizar el

español, y el deber de conocerlo. Suprimir el requisito del conocimiento de la lengua

cooficial en el acceso a la función pública de forma que se evite cualquier tipo de

discriminación.

5. Supresión de las policías autonómicas y, hasta que se haga efectiva, alcanzar

la equiparación salarial real entre el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y las

policías autonómicas. Todas las FCSE dependerán en última instancia del Gobierno

Central.

6. Transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que

promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división. Un solo

gobierno y un solo parlamento para toda España. Como paso previo: devolución

inmediata al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia

limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica.

7. Intensidad y determinación en las acciones diplomáticas para la devolución de

Gibraltar, y el desmantelamiento de las redes de piratería, narcotráfico, contrabando

y blanqueo de capitales que se extienden desde la colonia.

8. Plan integral para el conocimiento, difusión y protección de la identidad nacional

y de la aportación de España a la civilización y a la historia universal, con especial

atención a las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales.

9. Derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica. Ningún parlamento

está legitimado para definir nuestro pasado, y menos excluyendo a los españoles

que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el pasado para dividirnos, al

contrario, hay que homenajear conjuntamente a todos los que, desde perspectivas

históricas diferentes, lucharon por España.

10. Supresión del Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro y la incorporación

de ambas regiones y sus Diputaciones Forales al Régimen Común.

LEY ELECTORAL Y TRANSPARENCIA

11. Reforma del sistema electoral para que valga lo mismo el voto de todos los

españoles y los Diputados respondan ante los electores y no tanto ante los partidos

políticos. Una parte de los Diputados serán elegidos en distrito único nacional.

12. Supresión de las cuotas (por sexo o por cualquier otra causa) en las listas

electorales. Cada partido las elaborará de acuerdo a las decisiones de sus militantes.

13. Control de los cargos públicos antes, durante y después de su mandato. Reforzar

normativa incompatibilidades de los políticos tras el abandono de los cargos públicos

y la exigencia de devolución de los caudales públicos.

INMIGRACIÓN

14. Deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen.

15. Deportación de los inmigrantes que estén de forma legal en territorio español

pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido algún

delito grave.

16. Revisión de los tipos penales (y endurecimiento de sus penas) para combatir a

las mafias de la inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, ya

sean ONGs, empresas o particulares.

17. Acabar con el efecto llamada: cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente

en España estará incapacitado, de por vida, a legalizar su situación y por lo tanto a

recibir cualquier tipo de ayuda de la administración.

18. Persecución efectiva de las mafias de comercio callejero,

20. Elevar la exigencia en nivel de idioma, tributación e integración para la adquisición

de la nacionalidad. Posibilidad de perder la nacionalidad adquirida por actividades

contra la soberanía, seguridad o independencia nacional.

21. Ayudar a los países en desarrollo, víctimas también de las mafias de tráfico de

personas, que debilitan sus naciones extrayendo sus recursos humanos y económicos

para ofrecerlos luego como esclavos en Europa. Condicionar la ayuda al desarrollo a

que los países acepten la repatriación de inmigrantes ilegales y delincuentes.

22. La inmigración se afrontará atendiendo a las necesidades de la economía

española y a la capacidad de integración del inmigrante. Se establecerán cuotas

de origen privilegiando a las nacionalidades que comparten idioma e importantes

lazos de amistad y cultura con España.

DEFENSA, SEGURIDAD Y FRONTERAS

23. Cierre de mezquitas fundamentalistas. Expulsión de los imanes que propaguen

el integrismo, el menosprecio a la mujer, o la yihad.

24. Prohibición de erigir mezquitas promovidas por el wahabismo, el salafismo,

o cualquier interpretación fundamentalista del Islam. Exigencia del principio de

reciprocidad en la apertura de lugares de culto. Rechazar e ilegalizar la financiación

por parte de terceros países de lugares de culto en suelo español.

25. Exigir a los responsables de la religión islámica en España una absoluta

colaboración para la detección de radicales. Exclusión de la enseñanza del Islam en

la escuela pública.

26. Fortalecer nuestras fronteras. Levantar un muro infranqueable en Ceuta y

Melilla. Dar a policías y FFAA todos los recursos materiales y humanos para que

puedan cuidar nuestras fronteras con total eficacia, junto con el amparo legal

correspondiente.

27. Incrementar y racionalizar el presupuesto de Defensa. Diseño e implementación

de una nueva política de defensa orientada a proteger a nuestro país de una forma

autónoma.

28. Exigir a Marruecos un total reconocimiento y respeto de la soberanía española

de Ceuta y Melilla.

29. Los españoles que cumplan 20 años de servicio en el ejército tendrán prioridad

en las oposiciones a cuerpos de policía, municipales, forestales, funcionarios

penitenciarios…etcétera.

30. Consideración de delito de atentado contra la autoridad las agresiones a

profesionales sanitarios y docentes del sector privado (equiparándose por tanto

con aquellos que trabajan en el sector público), así como al personal de seguridad

privada, funcionarios de prisiones y agentes portuarios en el ejercicio de sus

funciones.

31. Publicación de datos sobre nacionalidad y origen en estadísticas de delitos.

32. España participará en misiones militares de combate contra la amenaza yihadista

de acuerdo a nuestros intereses y capacidades.

33. Suspender espacio Schengen hasta que exista la garantía europea de que no

lo utilizarán los criminales para huir de la justicia (como han hecho los golpistas

separatistas) ni lo aprovechen las mafias de la inmigración ilegal para introducir

personas.

ECONOMÍA Y RECURSOS

34. Diseñar y aplicar un nuevo Plan Hidrológico Nacional bajo el principio de la

solidaridad y el bien común. Un Plan que desde el respeto a la sostenibilidad de los

recursos hídricos y de los ecosistemas, permita una gestión eficiente del agua.

35. Drástica reducción del gasto político. Eliminación de cargos y organismos

duplicados, ideológicos o por cualquier otra razón prescindibles. Cerrar organismos

destinados a crear estructuras paralelas al Estado, las televisiones autonómicas,

defensores del pueblo, Consejos Consultivos, Agencias Meteorológicas, etcétera.

36. Fusión de ayuntamientos y significativa reducción en el número de representantes

locales. Reducir al mínimo el número de asesores contratados por las diferentes

administraciones públicas potenciando de esta manera la carrera profesional de los

empleados públicos.

37. Simplificación de normativas, trámites y procedimientos. Derogar cinco

normativas por cada una promulgada para el comercio y la industria. Eliminar todo

tipo de coste público (tasas e impuestos) para la constitución y puesta en marcha de

una empresa sea cual sea la forma jurídica que adopte.

38. Desarrollar un Plan de la Energía con el objetivo de conseguir la autosuficiencia

energética de España sobre las bases de una energía barata, sostenible, eficiente y

limpia.

39. Rebaja radical del Impuesto sobre la Renta. Aumento significativo del mínimo

personal y familiar exento a 12.000 euros. Tipo único fijo del 20% hasta los 60.000 €

anuales, tributando al 30% cualquier exceso sobre el mencionado límite.

40. Reducir el tipo general del Impuesto sobre Sociedades al 20% con una reducción

del 5% en el caso que los beneficios no se distribuyan y se mantengan en la empresa

como reservas.

41. Reducción del IVA al 4% para la compra de productos y fármacos infantiles y

geriátricos.

42. Reducción del impuesto de sociedades para las PYMES al 15%, y minimización

de los trámites burocráticos para su aprobación administrativa. Apoyar a las Pymes

para que no se las penalice a la hora de recibir financiación bancaria.

43. Fomentar la reindustrialización de España en el contexto de la cooperación

empresa – estado y así aumentar el peso de la industria en el PIB. Apoyar a las

empresas españolas incorporando como computable, en los criterios de evaluación

de los concursos públicos, que la empresa tenga su sede y que tribute en España.

Apoyo a la I+D+I y a la expansión internacional de las empresas españolas.

44. Amplio sistema de beneficios fiscales para las familias, en especial para las

numerosas. Reducción mínima del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles

para familias con hijos y exención del pago del mismo a las familias numerosas.

Tratamiento conjunto de la renta familiar repartida entre los dos cónyuges, para no

penalizar que uno de los miembros de la familia se dedique al cuidado de los hijos

o de los dependientes.

45. Menos impuestos y costes regulados en la factura de la luz, que son los culpables

de que paguemos uno de los recibos más caros de Europa.

46. Supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y

Donaciones y Plusvalías municipales en todo el territorio nacional.

47. Liberalizar el suelo. Convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el

que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público

convenientemente justificados. El mercado del suelo es especialmente rígido su

regulación provoca una escasez artificial que eleva su precio.

48. Apoyo a los trabajadores autónomos. Cuota de cero euros si los ingresos no

llegan al Salario Mínimo Interprofesional y, superado dicho umbral, una cuota

progresiva desde los 50 euros en función de sus ingresos. Bonificación del 100% de

la cuota mientras el trabajador por cuenta propia esté de baja.

49. Apoyo a los desempleados mayores de 50 años y a aquellos desempleados de

larga duración mediante la reducción de un 20% de las cotizaciones de la empresa

para nuevos contratos de carácter indefinido.

50. Apoyo a los trabajadores españoles mediante la reducción de un 10% de las

cotizaciones de la empresa, para nuevos contratos indefinidos para trabajadores

de nacionalidad española en situación de desempleo (siempre que el desempleo se

sitúe por encima del 8%).

51. Crear un dispositivo de “primer empleo” que exonere de las cargas sociales en la

primera contratación de jóvenes menores de 24 años y por un período máximo de

dos años.

52. Las pensiones contributivas estarán exentas en el IRPF, no por doble tributación

sino por justicia con quienes han tributado durante toda su vida laboral.

53. Un nuevo modelo para nuestras pensiones (mixto de capitalización y reparto).

Un sistema que se base en: 1. La solidaridad: garantizando una pensión mínima

que se revalorice con el coste de la vida 2. La propiedad: asegurando el derecho

de los ciudadanos a disponer de ahorros propios al finalizar su vida laboral que

complementen las pensiones mínimas.

54. Revisión de la Ley del Suelo y corregir sobrevaloraciones a efectos de IBI de

construcciones agrarias. Fomentar la renovación del parque de maquinaria con

convocatoria de planes que tengan continuidad y rebajar los impuestos directos del

gasóleo agrícola (combustible, fertilizantes, herbicidas, plásticos) por encarecer los

costes de producción.

SALUD

55. Una concepción integral de la Sanidad. Tarjeta sanitaria única, calendario de

vacunación único, gestión integral de las listas de espera y cartera de servicios única

en todo el territorio nacional.

56. Suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud

(cambio de género, aborto…) Las vacunas infantiles serán obligatorias y gratuitas.

57. Incluir Odontología Pediátrica en la Seguridad Social hasta el recambio de

dentición temporal.

58. Establecimiento de un Sistema de Compras centralizado, mediante el uso de

Internet, que permita optimizar la eficiencia y la garantizar la transparencia de las

decisiones económicas. Análisis de la suficiencia de los medios y dotaciones de los

hospitales.

59. Eliminación del acceso gratuito a la sani

EDUCACIÓN Y CULTURA

60. Exigir el debido reconocimiento de la lengua española a nivel internacional,

conforme a su importancia como segunda lengua más hablada del mundo.

Empezando por la UE.

61. Implantar el sistema de cheque escolar. Devolver a los padres una auténtica

libertad para elegir la educación de sus hijos, empezando por la elección del colegio.

62. Garantizar el derecho a ser educado en español en todo el territorio nacional.

El español debe ser legua vehicular obligatoria y las lenguas cooficiales como

opcionales. Los padres deben tener derecho a elegir la lengua de escolarización de

sus hijos.

63. Instaurar el PIN Parental y Autorización Expresa con objeto que se necesite

consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de

valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales.

64. Implantar exámenes de control a nivel nacional (incluyendo uno de nivel de

conocimiento de la lengua española) al finalizar la educación primaria, la secundaria

obligatoria y el bachillerato. Homogeneizar las oposiciones para una igualdad

efectiva de oportunidades.

65. Implantar un generoso y exigente sistema de becas para las familias con menos

recursos.

66. Impulsar una ley de mecenazgo, para que particulares y empresas puedan

participar en la creación cultural, aumentando la deducción fiscal de las aportaciones

así como en la restauración y protección del extenso patrimonio cultural nacional. A

nivel cultural fomento del arraigo a la tierra, manifestaciones folclóricas y tradiciones

de España y de sus pueblos dentro de la óptica de la Hispanidad

67. Impulsar una ley de protección de la tauromaquia, como parte del patrimonio

cultural español.

68. Se protegerá la caza, como actividad necesaria y tradicional del mundo rural.

Promoción de una licencia única a nivel nacional eliminando el sistema de licencias

autonómicas e inter autonómicas.

69. Combatir las desigualdades de oportunidades que separan a los ciudadanos

del medio rural y del urbano. Desigualdad digital (acceso de calidad a internet),

de infraestructuras (transporte, energía y agua), educativa, cultural y asistencial

sanitaria. Incentivos para los profesionales del mundo rural y potenciar cursos de

formación.

VIDA Y FAMILIA

70. Derogación ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo

de otro. En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por

igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas

radicales subvencionados, persecución efectiva de denuncias falsas. Protección del

menor en los procesos de divorcio.

71. Creación de un Ministerio de Familia. Promulgación de una ley orgánica de

protección de la familia natural que la reconozca como institución anterior al

Estado. Buscaremos la todavía lejana convergencia con la media europea en cuanto

a prestaciones familiares.

72. Apoyo decidido a las familias numerosas y a la natalidad en general. Creación de

cheques servicio que subvencionen parte de las necesidades familiares como los

libros escolares, transporte público, etc. Establecer bonificaciones proporcionales al

número de miembros de las familias en todo tipo de suministros básicos como luz

o gas o el acceso a bienes culturales.

73. Crear y dotar anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una

prestación universal por hijo a cargo para las familias españolas, por un mínimo

de 100 euros al mes. Esta prestación será creciente a partir del tercer hijo y se

actualizará anualmente.Serán beneficiarias las mujeres que sean madres, sea cual

sea su situación familiar y laboral, y mientras los hijos sean menores de edad si

previamente no tienen un trabajo retribuido.

74. Tratar las bajas por enfermedades relacionadas con el embarazo como baja por

maternidad, cero coste para la empresa.

75. Defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Es fundamental

que las mujeres con embarazo inesperado tengan información veraz, asistencia y

alternativas. Reforma de la ley de adopción nacional.

76. El Estado proporcionará una protección especial a la infancia, en sus espacios

educativos, recreativos y de comunicación pública. Se restaurará el tipo penal que

persiga con más eficacia y dureza la perversión de menores.

77. Conciliación vida familiar y laboral, fomento del teletrabajo y trabajos de media

jornada. Fomentar la flexibilidad de horarios e implantar un plan específico de

reincorporación, para facilitar que los padres que hayan estado un tiempo dedicados

al cuidado de los hijos puedan reincorporarse a la actividad laboral.

78. Ampliar el vigente permiso por maternidad a 180 días que se prolongaría a un

año en el caso de hijos con discapacidad.

79. Desarrollo de un plan integración de las personas con síndrome de Down.

Tratadas como una condición personal, no una discapacidad, y amparándoles ante

la persecución que sufren por parte de quienes se han propuesto exterminarles.

80. Prohibición de los vientres de alquiler

LIBERTADES Y JUSTICIA

82. Fin de subvenciones públicas a partidos políticos y sus fundaciones, sindicatos,

patronales y organizaciones de proselitismo ideológico. Partidos y sindicatos deben

ser sostenidos con las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes.

83. Anteponer las necesidades de España y de los españoles a los intereses de

oligarquías, caciques, lobbys u organizaciones supranacionales.

84. Ley de memoria dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo. Impedirá de

forma efectiva los homenajes a los asesinos, desterrando cualquier recuerdo de los

criminales y honrando la memoria de todas las víctimas del terrorismo separatista e

islamista, desde los colegios hasta el último de los organismo oficiales.

85. Creación de un memorial de las víctimas del terrorismo.

86. Promulgar leyes antiokupacion y anti usura. Los españoles podrán hacer uso de

la fuerza proporcional para defender su hogar, para ello se ampliará el concepto de

legítima defensa. Tipificar la ocupación de viviendas como delito contra la propiedad

privada. Reforma legislativa para que los okupas sean expulsados en cuestión de

horas de las viviendas donde han entrado. La participación en estas conductas

ilegales excluirá de las ayudas sociales.

87. Desarticulación efectiva de ETA y sus satélites mediáticos y financieros.

Investigación de todos los crímenes de la banda aún no resueltos. Modificación

de la ley para eliminar la prescripción de los crímenes de terrorismo separatista e

islamista.

88. Depuración de responsabilidades a quienes, desde el estado o desde las fuerzas

de seguridad, hayan negociado y pactado con terroristas. Inhabilitación de por

vida para ocupar cargos públicos a quienes hayan formado parte o apoyado a una

organización terrorista o cualquier asociación mafiosa.

89. Las víctimas serán oídas en las distintas fases del procedimiento, y también en la

ejecución de la sentencia.

90. Restaurar todo el rigor penal para el terrorismo y los delitos más graves,

incluyendo la cadena perpetua.

91. Recuperar la soberanía nacional en la aplicación de las sentencias de nuestros

tribunales. Terroristas, violadores y asesinos en serie no volverán a beneficiarse del

amparo de organismos europeos, como ha sucedido hasta ahora.

92. Eliminación de los privilegios penitenciarios (salarios, seguridad social) a los

presos condenados por terrorismo y a inmigrantes ilegales.

93. Reforma del Poder judicial para una independencia real del poder político.

La totalidad de los miembros del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder

Judicial sean elegidos por concurso de méritos por y entre quienes son parte de

la comunidad de la Justicia. Supresión del tribunal Constitucional, su funciones las

asumirá una sala sexta del Tribunal Supremo

94. Tipificación del despilfarro público en el Código Penal. Inhabilitar como cargos

públicos y penalizar los modelos de gestión que aumenten la deuda de los españoles.

Exigencia de devolución de fondos obtenidos irregularmente.

95. Eliminación del Jurado.

EUROPA E INTERNACIONAL

96. Impulsar en Bruselas un nuevo tratado europeo, en la línea que defienden los

países del grupo de Visegrado en cuanto a fronteras, soberanía nacional y respeto

por los valores de la cultura europea y que aumente considerablemente el peso de

España en la toma de decisiones, al menos tanto como lo hacía el tratado de Niza.

97. Reducción del gasto político europeo, eliminar duplicidades y agencias que se

inmiscuyan en la soberanía nacional. Exclusividad del Estado, en lo que se refiere

a relaciones internacionales (art. 149 de la Constitución). Supresión de toda

representación política exterior de regiones o municipios.

98. Revisar el modelo de aplicación de la PAC de forma que las ayudas lleguen en

mayor medida a quienes gestionan directamente las explotaciones agrícolas y

viven principalmente de ello. Fomentar que las ayudas conduzcan a la mejora y

optimización de la explotación.

99. Incidir en la bilateralidad en las relaciones internacionales, abandonando

organismos supranacionales si son contrarios a los intereses de España. Reevaluación

de la contribución española a dichos organismos. Creación de una Agencia para la

ayuda a las minorías cristianas amenazadas, imitando la iniciativa de Hungría.

100. Impulsar un gran Plan Nacional de Cooperación Internacional con las naciones

de la comunidad histórica hispana para la ordenación de las inversiones, ayuda a

las empresas españolas, garantizar la seguridad jurídica en los países de acogida y

ordenar el flujo migratorio.