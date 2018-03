Guerra en el separatismo tras la abstención de la CUP: ‘Sois la peste’

En parte del separatismo no ha gustado la decisión de la CUP de mantener sus cuatro abstenciones, ya decididas después de recibir su primera propuesta de plan de Govern, lo que ha impedido que pueda ser investido presidente de la Generalitat en primera votación el candidato de JxCat, Jordi Turull.

La decisión de mantener la abstención se ha impuesto en la reunión que ha mantenido el Consejo Político de la CUP -y su Grupo de Acción Parlamentaria (GAP)-. Las posiciones de las asambleas territoriales favorables a un “sí” a la investidura” y las que han optado por el “no” estaban muy equilibradas, pero finalmente se han impuesto los partidarios de no facilitar la investidura de Turull.

“No podemos condicionar nuestra acción política a la acción represiva del Estado”, señala el comunicado, antes de añadir que “desde el primer momento dijimos que hacía falta continuar el embate contra el Estado con un programa de gobierno para esta legislatura que fuese valiente y continuase el mandato del 1 de octubre”.

En las redes, se han multiplicado los insultos de usuarios separatistas a la formación: “Penosos”; “Muy triste”; “Hipócritas”; “Irresponsables”; “Fuera, fuera, fuera… sois la peste”; “Siempre con los palos en las ruedas. Gracias por ayudar al juez a poner a la gente en la cárcel” y “Qué poco cerebro. Un desastre”, han sido algunas de las reacciones al tuit de la CUP en el que daban a conocer al abstención.

Una de las más críticas ha sido la periodista Pilar Rahola, que no ha dudado en señalar que son “especialistas en dinamitar las oportunidades desde dentro”. Tmabién el jurista Joan Queralt, que ha manifestado que gracias a la CUP “no son ni Comunidad Autónoma”.

Gràcies a la CUP, perdura el 155 i no som ni comunitat autònoma: som com una mena de protectorat. No és cap camí a cap república. Com pitjor, millor, és un instrument de construcció de res: juga a favor de l’status quo

PUBLICIDAD

— Joan Queralt (@JoanQueralt) 22 de marzo de 2018