El presidente de SOS racismo compara a los nazarenos con el Ku Klux Klan

Gerehou ha compartido un vídeo de una procesión de Semana Santa, ha eliminado los colores dejándolo en blanco y negro y lo ha comparado con el Ku Klux Klan. En las imágenes ha escrito la leyenda: ‘Alabama, 1950’.

Lejos de disculparse, el activista ha enmarcado -cómo no. su comentario en la libertad de expresión: ”Curiosas las reacciones a este tuit, una broma con una idea nada nueva sobre el parecido de la vestimenta del KKK y de los nazarenos que se está tomando como una falta de respeto a ‘vuestra’ cultura. Perdonad que os lo recuerde, pero también es la cultura con la que he crecido”, ha indicado tras el aluvión de críticas.

Los usuarios de Twitter han respondido a los ataques del periodista del diario de Ignacio Escolar:

No sé cómo puedes decirte español y no conocer que fue el KKK el que copió la indumentaria de los cofrades españoles. Yo no soy muy creyente ni participo en estas cosas pero sé respetar las creencias y las tradiciones de mis conciudadanos.

— Lady Sackville 🇪🇺 (@lady_sackville) 30 de marzo de 2018