Rivera insiste en el cordón sanitario a VOX: ‘Queremos un gobierno constitucionalista’

Rivera insiste en tachar de no constitucionalista al partido que ha llevado a los líderes del 1-O ante los tribunales y que jura por España en las tomas de posesión de sus cargos…

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, asegura que su “prioridad” después de las próximas citas electorales, con municipales, autonómicas e incluso generales a la vista, es formar gobiernos con partidos “constitucionalistas”, categoría en la que no incluye a Vox ni a Podemos: “Nosotros no vamos a estar en tripartitos que no puedan gobernar. Queremos gobiernos serios, constitucionalistas”, ha remarcado.

En una entrevista con Efe en la que hace balance del acuerdo con el PP en Andalucía y sus consecuencias para la política nacional, Rivera dice estar convencido de que en el futuro Cs va a liderar “gobiernos constitucionalistas”, aunque no hace distinciones “entre izquierda y derecha”, un eje ideológico que ve “superado”.

“Nosotros priorizamos a los partidos que históricamente hemos defendido el constitucionalismo”, ha insistido Rivera, que en ese ámbito ve, de momento, solo al PP porque a su juicio el “sanchismo” tiene ahora “secuestrado” al PSOE e impide el diálogo entre constitucionalistas.

Aunque reconoce que el acuerdo al que ha llegado con el PP en Andalucía no se puede extrapolar automáticamente a otras comunidades o municipios, el líder de Cs sí se muestra seguro de que el mapa político va a cambiar radicalmente después de las elecciones de mayo y de que su partido va a tener un papel protagonista: “Va a tocar tener mucha cintura y ser muy generosos y ser muy estadistas”, ha remarcado Rivera, que ha recordado que en poco más de tres años se ha pasado del bipartidismo de PP y PSOE a cuatro partidos y ahora, con Vox, “a cuatro y medio o cinco”.

En el centro y no en los extremos

Actitud de diálogo que, a su juicio, ha tenido su partido en Andalucía, como una formación “que está en el centro y no en los extremos” y que ha sido capaz de apoyar en su día la investidura de la socialista, Susana Díaz, después la de Mariano Rajoy y, ahora, formar el gobierno andaluz con el PP.

Ha defendido la bondad del pacto con los ‘populares’ en Andalucía, y el acuerdo para la formación de la Mesa del Parlamento andaluz en la que ha entrado Vox, pese a las críticas que ha recibido, incluso desde personas cercanas a su formación como el candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls. Para Valls, sería preferible perder el Ejecutivo andaluz antes que tejer alianzas de gobierno o acuerdos programáticos con partidos como Vox.

Así responde Rivera: “Estoy de acuerdo con Valls en que no tiene que haber un gobierno tripartito ni con Podemos ni con Vox, tiene que ser un gobierno constitucionalista, el gobierno en Andalucía tiene que ser entre Ciudadanos y el PP y es lo que vamos a hacer”, ha garantizado Rivera, que ha dejado claro que una cosa es la Mesa del Parlamento y otra la formación del Ejecutivo. Un acuerdo de Gobierno que, ha destacado, es “claramente naranja” con un documento programático asociado a los valores de Ciudadanos y a sus ideas.

‘Hemos cumplido’

“Después de 36 años de Gobierno del PSOE, dijimos que íbamos a propiciar ese cambio y lo hemos hecho. Hemos cumplido”, ha insistido Rivera, que comprende la “pataleta” de los socialistas y “de quienes no saben perder” deslegitimando el acuerdo para la Mesa por la entrada de Vox.

En este sentido, no cree que el posible apoyo externo del partido de Santiago Abascal al Ejecutivo andaluz pueda terminar pasando factura a su partido.

“Creo que la gente es bastante más sensata y sabe la diferencia entre un acuerdo para la Mesa del Parlamento y un acuerdo de Gobierno por mucho ruido que hagan los demás”, ha destacado el líder de Cs, que reconoce que le hubiera gustado un PSOE con una posición “más institucional”.

Por ello, ha emplazado a los socialistas a que “si de verdad les importa Andalucía” no bloqueen el Gobierno de Cs y PP.

Petición que amplía a Vox que, alerta, “tendrá que mirar a los ojos de los andaluces y explicarse” si bloquea el cambio político en la comunidad.

“Este Gobierno no tiene que ser un Gobierno donde estén partidos populistas,pero tampoco puede ser una legislatura bloqueada, con elecciones cada cuarto de hora”, ha avisado.

Queda ahora el reparto del Ejecutivo andaluz, negociaciones que comenzarán en los próximos días y en la que, reclama, que todos estén “a la altura” y nadie anteponga “sillones, ni apellidos, a los cambios”.

“Buscaremos la manera de hacer buen Gobierno, el objetivo no es cuántos sillones y consejerías tenga cada uno, sino que eso funcione y sea un buen Gobierno”, ha subrayado.

En ese gabinete ve a Juan Marín -todo apunta como vicepresidente del ‘popular’ Juanma Moreno- un político que “se está descubriendo como una persona responsable, que quiere a Andalucía y que se esfuerza para que su tierra tenga un cambio”.