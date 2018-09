Sánchez desacredita a la Alta Inspección Educativa e ignorará el informe de las aulas catalanas

Mientras el Ejecutivo Sánchez desacredita a la Alta Inspección Educativa del Estado, el PP enmienda la plana a su anterior líder al reclamar competencias educativas después de que el Gobierno Rajoy hubiera dejado en un cajón el informe.

El Gobierno ha anunciado que no va a hacer públicos los estudios sobre posible adoctrinamiento en los libros de texto de Cataluña, encargados por el anterior Ejecutivo a la Alta Inspección Educativa, dada “la falta de rigor” y de conclusiones “rigurosas” de los documentos.

Educación sostiene en un comunicado que “el Gobierno no puede asumir sus contenidos ni los hará públicos, como tampoco asumió ni hizo públicos el Ministerio anterior, que fue quien los encargó”. En este sentido, el Ministerio ha recordado que el anterior gabinete de Íñigo Méndez de Vigo encargó el 6 de julio de 2017 un estudio de libros de texto de Secundaria, que en febrero de 2018 amplió a Primaria y Bachillerato con el fin de recabar información sobre si las comunidades autónomas adoctrinaban en los libros de texto. Aunque la actual ministra Isabel Celaá dijo recientemente que no encontraba dichos informes porque el anterior Ejecutivo no se los había entregado “ni hablado de su existencia”, este lunes el Ministerio reconocía -tras publicar El Mundo su contenido- que los encontraron hace unas semanas.

PUBLICIDAD

Imposible llegar a conclusiones rigurosas

Se trata de dos textos que analizaron 102 libros de Secundaria, de Matemáticas, Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura, así como otros 25 textos de Bachillerato.

“Los manuales se escogieron sin especificar criterio alguno y son solo una pequeña parte de los utilizados en las comunidades autónomas”, según explica el departamento que dirige Celaá.

Además, en numerosos casos, el texto contiene “análisis contradictorios” de un mismo libro, por lo que esto “hace imposible llegar a conclusiones rigurosas”.

El documento no especifica tampoco “quiénes fueron los autores del estudio ni cuántas personas participaron en él” ni consta la metodología seguida.

Por todo ello, según el Ministerio, “no es posible elaborar un informe con esos datos inexactos, a los que se añaden erratas, errores conceptuales o de comprensión, lecturas parciales y valoraciones subjetivas, que le quitan cualquier rigor científico”.

Respecto a posibles actuaciones futuras, Educación ha recordado que si se constatase la existencia de libros y materiales escolares que “contravinieran la normativa”, las comunidades tienen margen de actuación.

PUBLICIDAD

Y en última instancia, el Ministerio tiene competencia para demandar el cumplimiento de dos requisitos en los libros de texto como son el rigor científico y el respeto a los principios de la legalidad vigente.

Enfado de Cs y ‘ofensiva’ del PP

Estos informes de la Alta Inspección Educativa han sido también motivo de crítica al Gobierno desde Ciudadanos, y su secretario general, José Manuel Villegas, ha anunciado que pedirá explicaciones por la “ocultación” de los estudios sobre la “manipulación y adoctrinamiento en los libros de texto en Cataluña”.

Desde el PP, se ha anunciado una ofensiva a nivel político para “reforzar” las competencias del Estado en el terreno educativo en todas las autonomías para evitar que se haya “adoctrinamiento”. En este sentido, el líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado su intención de recentralizar las competencias educativas “si no se consigue que la inspección educativa sea eficaz y si no existe una lealtad por parte de las autonomías” que, como Cataluña, practican el “adoctrinamiento”.

“Si no hay lealtad por parte de algunas autonomías para evaluar lo que están haciendo con nuestros hijos, el Estado deberá garantizar esas competencias”, ha dicho Casado, quien ha apostado porque la educación siga administrada por las autonomías, pero con una configuración establecida desde el Gobierno central.

Alguna publicidad valiente y la ayuda desinteresada de muchos lectores como tú han hecho posible esta noticia. Conoces nuestra línea editorial, a contracorriente de la ideología dominante y desacomplejadamente comprometida con la dignidad humana, la unidad de España y la identidad de Europa. No es fácil ni es barato sostener un medio de comunicación que beba de estos postulados, siempre contra los más poderosos. Por eso te pedimos que nos ayudes con una aportación, que formes parte de nuestro proyecto, que ayudes a que sigamos incordiando al Poder. Puedes hacerlo de varias maneras, infórmate aquí.