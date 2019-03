La policía holandesa busca a Gökman Tanis, ciudadano de origen turco de 37 años, en relación con tiroteo de Utrecht

La Policía holandesa está buscando a Gökman Tanis, de 37 años y nacido en Turquía, en relación con el tiroteo de este lunes en una plaza de la zona oeste de la ciudad de Utrecht.

La Policía de esta localidad, que pide no acercarse al sospechoso, ha difundido una fotografía suya, vestido con un abrigo azul y en el interior de un tranvía.

La imagen está tomada de las cámaras de seguridad del tranvía donde se produjo el tiroteo, confirmaron fuentes policiales.

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu

