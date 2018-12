Abascal: ‘Tendremos las llaves de San Telmo para una conquista histórica’

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha asegurado sobre las elecciones andaluzas del próximo domingo que “da igual el resultado, que será magnífico, porque hemos venido a unas elecciones históricas, y si convencemos a los que aún dudan tendremos las llaves de San Telmo”, sede de la Presidencia de la Junta.

Durante el acto de cierre de campaña de VOX, celebrado en Sevilla, Abascal ha dicho que “Andalucía ha dejado de estar avergonzada”. “Ahora es una sociedad orgullosa que se ha levantado junto a la España viva de la que vais a ser protagonistas, porque lo primero, y por encima de todo, está nuestra patria, muy por encima de los intereses de los partidos políticos”.

Así, ha dicho a los 3.500 militantes y simpatizantes -según VOX- reunidos en el mitin, que “no estáis aquí por nosotros, por mucho que nos aplaudáis y que nos digáis que somos muy grandes, porque aquí lo grande es España, y si estáis aquí es porque por primera vez escucháis a gente hablar con orgullo de España”.

PUBLICIDAD

“España ha forjado una nación a través de una historia de la que Andalucía ha sido protagonista, y nosotros reivindicamos la Andalucía de los Reyes Católicos, de las Cortes de Cádiz, de las Navas de Tolosa, del puerto de Palos hacia América”, ha dicho, enfatizando que “España no nació en 1978.”

Ha señalado que VOX “defiende la dignidad de los españoles, porque lo más importante de una persona es su dignidad, su autoestima, su historia, la historia de nuestros padres, y estamos aquí para decirlo como no es capaz de decirlo nadie más” y ha asegurado que el domingo van a llegar al Parlamento andaluz “con la ayuda de todos los andaluces, de todas las provincias”.

“Si empujamos un poco más, si salimos a convencer a los que aún dudan, tendremos las llaves de San Telmo para hacer una conquista histórica que ha sido imposible en 36 años”, ha insistido Abascal.

Por su parte, el secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, ha defendido la necesidad de que su partido sea la voz “de los autónomos, hartos de trabajar asfixiados por los impuestos, o de los miles de sanitarios que se enfrentan a una saturación en la salud pública, porque los que están allí no son los que han pagado la sanidad, son los inmigrantes ilegales”.

El juez FRancisco Serrano, candidato a la Junta de Andalucía por la formación de Abascal, ha señalado, mientras, que VOX es “un proyecto histórico” que no acaba el domingo y ha añadido que su partido representa “a la España y la Andalucía libre”. “Aquí los que vienen no vienen por un bocadillo, señora Susana”, ha apuntado en alusión a la candidata del PSOE a la reelección. “El domingo por la noche, sevillanos, andaluces y españoles vamos a hacer historia, dejando ojipláticos y con la mandíbula caída a muchos que nos han insultado, ninguneado, que no nos han querido sacar en los medios e comunicación, pero vamos a hacer historia porque vamos a entrar en el Parlamento de Andalucía”.