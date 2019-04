Álvarez de Toledo: “Un silencio no es necesariamente un ‘no’ en relaciones”

La candidata del PP a las generales por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este miércoles que no cree que “un silencio necesariamente sea un ‘no’ en las relaciones (sexuales) entre hombres y mujeres”.

La candidata popular mantuvo ayer un rifirrafe a cuenta de esta opinión con la dirigente de Unidas Podemos, Irene Montero, en el debate de anoche en TVE, y hoy ha ratificado su opinión.

Sin embargo, este miércoles, en una entrevista en Catalunya Ràdio, ha aclarado que cuando discutió el principio del “consentimiento positivo” no lo dijo “tanto por la cuestión de la violencia de género o a las violaciones, que es el campo hacia el cual lo llevó Montero”.

“Me refería a un punto del programa electoral del PSOE que me parece sorprendente y que encarna con una nueva manera de enfocar el asunto de las relaciones entre hombres y mujeres, no solo de España, sino que viene de EEUU, que es consentimiento afirmativo, que es decir que todo lo que no sea un ‘sí’ expreso es un ‘no’, y yo eso lo discuto”, ha afirmado.

“Ellos dicen que un silencio también es un ‘no’, y yo no creo que un silencio necesariamente sea un ‘no’ en las relaciones entre hombres y mujeres”, ha añadido.