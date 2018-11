Díaz insiste: acusa a VOX de ‘justificar la violencia contra la mujer’

La candidata socialista a presidir la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a la que todas las encuestas electorales colocan como vencedora de las próximas elecciones autonómicas, continúa con las graves acusaciones a sus adversarios de VOX, a pesar de la querella que esta formación ha interpuesto contra ella.

Díaz, que este jueves ha participado en el programa de Antena 3 Espejo Público, ha reiterado hasta en dos ocasiones que el partido presidido por Santiago Abascal es un partido “homófobo, racista y xenófobo que justifica la violencia contra la mujer”. Graves y reiteradas acusaciones que ya le han costado una querella por parte de la formación.

Durante las últimas horas de campaña electoral, la candidata del PSOE ha pedido a los socialistas y los ciudadanos que se movilicen frente a la “triple alianza de la derecha y de la extrema derecha dispuestos a pactar” en referencia al PP-A, Ciudadanos y Vox.

En un acto público en Martos (Jaén), la dirigente socialista no ha dudado en sostener que su partido ganará las elecciones del 2 de diciembre, pero ha pedido a los militantes, a los ciudadanos que no se relajen frente a la “derecha rabiosa”: “No podía imaginar que me iba a enfrentar en estas elecciones a Vox, al PP y Ciudadanos (Cs), pactando los dos juntos con la extrema derecha contra el PSOE”, ha insistido la dirigente socialista.