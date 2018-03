El aborto masivo de las personas Down y la hipocresía de la clase política

El Senado reafirma su compromiso de lograr la inclusión de las personas Down, mientras se silencia que más del 90% en España son abortadas.

El Senado reafirmó esta semana su compromiso de lograr la inclusión de las personas con Síndrome de Down para que sean ciudadanos activos de pleno derecho e incidió en la importancia de poner en marcha medidas dirigidas a lograr ese objetivo.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, los grupos parlamentarios de la Cámara Alta suscribieron una declaración institucional en la que recordaron que en España hay alrededor de 35.000 personas -de las que el 59% son hombres y el 41% mujeres- con esta enfermedad.

Sus señorías olvidaron recordar que en nuestro país, según Down España, casi la totalidad de las mujeres embarazadas cuyas pruebas médicas apuntan a hijo tendrá trisomía del par 21 decide abortar. Son abortadas más del 90% de las personas Down, según asegura Belén Santacruz, presidenta de la sección de ecografía de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).

Los expertos señalan que si sigue la tendencia actual no habrá nacimientos con esta anomalía genética en 10 o 15 años, una vergonzante eugenesia silenciada en la sociedad actual y amparada por la clase política.

Mientras los políticos -merecedores de la bronca de la semana- vuelven a evidenciar su hipocresía, ellos piden que no se les llame “enfermos” porque no lo son. “No somos bichos raros, no nos sentimos diferentes, la gente está equivocada. Esto forma parte de lo que somos”, añaden.

La ovación es para el cabo malagueño de la Guardia Civil Diego Díaz, que dio su vida por rescatar a varias personas de un arroyo en Guillena (Sevilla) y demostró que los héroes de verde son ángeles de la guarda dispuestos siempre a jugarse el pellejo por los demás.

Díaz recibió a título póstumo, la Medalla de la Orden del Mérito del instituto armado con distintivo rojo y la Medalla al Mérito de la Protección Civil. Ambas distinciones fueron impuestas por el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, y el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado.

Auténticos… si les dejan serlo

