Jaume Vives revienta la convención del PP y les insta a afiliarse a VOX

Ha sido el azote del separatismo y, desde ahora, el ‘trolleador’ oficial de la convención nacional del PP. Jaume Vives ha echado en cara a la plana mayor de la formación su ‘’patada’’ a los catalanes no nacionalistas y a los católicos.

El activista antiseparatista, Jaume Vives, ha acudido como ponente a la convención nacional del PP en el que Casado pretende rearmar ideológicamente a la formación.

Al principio de su intervención ya advertía a los presentes que no les iba a gustar nada de lo que iban a escuchar. Vives ha explicado que había pedido previamente a la gente que le trasladasen lo que querían que dijese en la convención. Y así lo ha hecho, hasta el punto de reventar por completo el acto:

PUBLICIDAD

‘’Ideas para grabarse a fuego’’, ha comenzado. ‘’He visto mucho cabreo porque durante muchos años ha habido mucha dejadez, la gente se ha sentido profundamente abandonada por el gobierno. Hemos visto un 155 que ha llegado tarde y mal, que no ha metido mano a los problemas que tenemos: la educación y los medios’’, ha comenzado ante la estupefacción de Dolors Monserrat, moderadora del debate.

‘’La gente está cabreada por cómo se ha juguetenado con el nacionalismo en otras comunidades y por los pactos que ha habido con el nacionalismo en mi tierra’’, ha indicado en referencia a Cataluña.

‘’Otra cosa que tenemos que aplicarnos todos: la coherencia. Si yo prometo que haré algo, la gente quiere que cuando esté en el Congreso con mayoría absoluta, eso que he prometido, no quede en agua de borrajas’’, ha esgrimido.

Vives también ha transmitido el hartazgo de muchas personas que se han sentido abandonadas por el PP y que han decidido marcharse: ‘’Hay dos sectores a los que les ha dado una gran patada: a los no nacionalistas en Cataluña y a los católicos’’.

Pero no todo acaba ahí. Vives no se iba a ir sin dar la estocada final con una puntilla ‘verde’: ‘’Y una última cosa: al PP se le ha pasado el arroz. Lo que me ha pedido la gente es que os afiliéis a VOX y los que no lo hagáis, que elijáis mejores compañeros de viaje’’.