Prinmark cede a la presión y venderá productos de la Selección en Cataluña

El gigante Primark había descartado la venta de material textil de la Selección española de cara al Mundial de Rusia 2018 que comienza esta semana.

Hace unos días aparecía una grabación de una usuaria llamando al servicio de atención al cliente de la empresa en Cataluña. La clienta le pregunta al teleoperador que ‘’cuándo va a llegar la camiseta de España’’ a los establecimientos de la región, ya que pudo percatarse de que todavía no habían llegado.

‘’No, camisetas de España no vamos a tener. No llegan a esta tienda’’, responde el trabajador de la marca en Tarragona. ‘’Nos dijeron que de España no llegaría a esta tienda. Lo que pasa es que no querían traer ni a Barcelona ni a Tarragona porque había gente que estaba molesta’’, responde ante la incredulidad de la usuaria. Esta es la conversación completa:

En seguida las redes empezaron a movilizarse y los constitucionalistas comenzaron una ofensiva para que Primark vendiese productos de la Selección española.

El tuitero Pantolomeo colgó el siguiente mensaje:

Señores de @primark ya pueden irse a tomar vientos….y que les compre su señora madre https://t.co/ET7O8W3Rlr — Pantolomeo (@Pantolomeo) 2 de junio de 2018

Poco después, la marca decidió contestar al usuario de Twitter confirmándole que los productos de España volverán a las tiendas catalanas:

Hemos vendido artículos con la Marca España antes en Cataluña. La decisión inicial de no distribuir nuestra camiseta fue desacertada. No queremos ofender a los fans de la Selección Española. Estos artículos estarán pronto en Cataluña. — Primark (@Primark) 2 de junio de 2018

Pero el orgullo y los sentimientos de muchos ciudadanos han quedado tocados y muchos ya han confirmado su boicot a Primark:

Nos han ofendido a toda la Nación. No volveré a comprar en @Primark PUBLICIDAD — España. (@bea_flask) 3 de junio de 2018

