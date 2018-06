Las asociaciones de la Benemérita mantienen una posición unánime: “la Guardia Civil va a seguir en el País Vasco, mal que les pese”.

Este sábado 30 de junio está convocado en la localidad guipuzcoana de Oñate el Fan Hemendik Egun (Día del fuera de aquí), en el que las formaciones batasunas -con el permiso de la Consejería de Interior del Gobierno vasco que preside el peneuvista Íñigo Urkullu– convocan a los ciudadanos a acosar a los guardias civiles que prestan su servicio en la Casa Cuartel del municipio para pedir así la “expulsión” de las Fuerzas de Seguridad del País Vasco y de Navarra. Nuevamente, y así lo hacen desde 1999, los partidarios del independentismo vasco apoyados por Bildu -la marca política de la banda terrorista de ultraizquierda ETA- volverán a insultar a los agentes y sus familias y realizarán un “escrache” a las puertas del cuartel.

La concentración ha sido permitida por el Gobierno autonómico a pesar de que en los últimos años se vivieron agresiones a los agentes y a sus familias. Ni siquiera se ha concedido un perímetro de seguridad de las instalaciones, con lo que el peligro de agresión es mayor.

(Batasunos atacan y ridiculizan a los agentes de la Guardia Civil en Oñate, en 2016)

Los agentes del Instituto Armado -Cuerpo en el que más víctimas ha provocado ETA: 230– han derramado su sangre y las lágrimas de sus seres queridos en la lucha contra el terrorismo etarra y son, junto con la Policía Nacional y el Ejército, los causantes principales de que la banda terrorista haya dejado de aniquilar seres inocentes.

Ahora, sin embargo, son víctimas del hostigamiento público e impune de la izquierda abertzale ante la inacción de las instituciones. Todos esos hombres y mujeres guardias civiles han dedicado su vida y las de sus familias a conseguir la paz que los verdaderos enemigos de la patria vasca llevan décadas tratando de romper. Sin éxito, eso sí, porque las asociaciones de la Benemérita mantienen una posición unánime: “la Guardia Civil va a seguir en el País Vasco, mal que les pese”.

Covite reprocha al Gobierno vasco que ignore el odio contra la Guardia Civil mientras trabaja para favorecer a los presos de ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denuncia que, un año más, el Gobierno vasco permita el escrache a la casa cuartel de la Guardia Civil de Oñate.

La asociación presidida por Consuelo Ordóñez acusa al Ejecutivo regional de haber puesto el foco del debate público durante las últimas semanas en los presos y en las expectativas puestas en los pasos a su favor que pueda dar el Gobierno de Pedro Sánchez, ignorando “el discurso de odio que se propaga en el País Vasco contra la Guardia Civil, uno de los colectivos más castigados por ETA y que más ha trabajado por el fin del terrorismo”. “El Gobierno vasco se jacta de avanzar en una supuesta convivencia al tiempo que permite la celebración de actos que fomentan la radicalización”, han denunciado desde Covite.

Las víctimas alertan de la necesidad de que la Consejería de Seguridad del Ejecutivo vasco impida este tipo de actos porque en la casa cuartel de la Guardia Civil de Oñate no sólo residen los agentes, sino también sus familias, incluidos niños, por lo que es responsabilidad de dicha Consejería impedir este tipo de actos para proteger la seguridad y la intimidad de estas familias.

Asimismo, el colectivo reclama al nuevo delegado del Gobierno, Jesús Loza, que se pronuncie en torno al acto de acoso contra la Guardia Civil en Oñate. “Si el delegado quiere mostrar su compromiso con las víctimas del terrorismo, tiene la obligación de condenar este tipo de actos y de trabajar, dentro de sus competencias, para que no se produzcan”.

Covite recuerda que el “Día del Fuera de Aquí” se encuadra en la campaña ‘Alde Hemendik’ (Fuera de Aquí) que ETA encargó la izquierda abertzale para aumentar el acoso contra las Fuerzas de Seguridad y sus familias y lograr su salida del País Vasco y de Navarra.

‘Estamos en la época del buenismo’

“Los guardias civiles no hemos hecho ningún daño al País Vasco, el daño lo han hecho los terroristas y sus defensores”. Así se ha manifestado la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que denuncia que “la izquierda abertzale persiste en su confusión: mientras todos nos solidarizamos con las víctimas del terrorismo, ellos continúan fomentando odio y violencia”.

Los agentes han advertido que “la Guardia Civil de Oñate va a ser acosada ante la inacción del Gobierno”, a la vez que lamentan estar “abandonados”. “El ‘Fan Hemendik Egun’ es una vez al año, pero el sufrimiento es diario y los guardias civiles lo tienen asumido, pero sus familias no”, han relatado.

Para AEGC “estamos en la época del buenismo: aquí que haya libertad de expresión, pero las hostias para la Guardia Civil”. La asociación defiende la libertad de expresión, pero lanza una pregunta a las autoridades: “¿Qué pasa con el honor de los guardias civiles y sus familias?”. “No pueden hacer vida en el pueblo porque no los atienden en ningún establecimiento, los niños no tienen amigos en el colegio…”, ha relatado con indignación.

Recuerdan además a los proetarras que, “por mucho que se empeñen en manipular la historia, han sido ellos y los miembros de ETA los que durante años han torturado al pueblo vasco con el sonido de sus bombas y de sus balas”.

‘Es un acto de acoso y derribo, ya está bien de bobadas’

“Se trata de una situación de hostigamiento, es muy triste”. Así ha calificado el presidente de la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC-Profesional), José Antonio Méndez, al escrache que cada año se repite contra el Cuartel de la Guardia Civil de Oñate. En declaraciones a La Gaceta, Méndez ha lamentado que las instituciones no salgan en defensa de los agentes y de sus familias y ha insistido en que “esto es una muestra del abandono al que nos tienen sometidos hace muchos años”.

No obstante ha querido mandar un mensaje tranquilizador y ha recordado que “el tipo de gente que realiza estos ataques representa a una minoría”. “Cuando nos relacionamos con los ciudadanos de a pie vemos que un porcentaje altísimo no comulga con la ideología de la izquierda abertzale”, ha reiterado. Año tras año los agentes de Oñate sufren un acoso y un rechazo que el Estado nunca ha condenado formalmente. “Es un acto de acoso y derribo, ya está bien de bobadas”, ha dicho Méndez, que ha aprovechado para pedir “que quien tiene que prohibirlo, lo prohíba”.

Ante estos ataques las asociaciones no pueden hacer más que “mostrar todo el apoyo a los compañeros que los sufren” y, eso sí, pedir “a las personas que representan a la Guardia Civil que den la cara y digan ¡basta!”. Méndez, tras más de 30 años sirviendo al Cuerpo, asegura no entender la situación que la Benemérita está atravesando y no se siente sorprendido con la actitud del Gobierno vasco, que quiere promover la convivencia en la región pero no alza la voz contra estas campañas que promueven el odio. “El Gobierno vasco acoge a terroristas como Otegi, no me sorprende ni lo más mínimo su inacción”, ha afirmado tras denunciar que “están promoviendo la convivencia, sí, pero con los terroristas que salen de la cárcel”.

‘No vamos a dar ni un sólo paso atrás’

Una vez más, los amigos de los terroristas pretenden amedrentar y hostigar a los guardias civiles que viven y trabajan en Oñate -también a sus parejas y a sus hijos-, pero el presidente de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), Fernando Ramírez, advierte que “los agentes no van a dar ni un sólo paso atrás”. Los precedentes, denuncia, “deberían ser suficientes para prohibir e impedir esta manifestación”, porque “no será pacífica y en ella se lanzarán insultos”.

A quienes organizan y participan en estos actos, Ramírez les lanza un mensaje claro: “ya hemos sufrido mucho en las tierras del País Vasco, mucho en Oñate, y al final hemos resistido”. “Si vencimos y derrotamos a los que nos acosaron con las armas, no vamos a acobardarnos ahora por unos gritos o unos insultos”, ha añadido. Por otra parte, al Gobierno vasco, como responsable de la seguridad, le exige “que garantice la de los guardias civiles, sus mujeres y, sobre todo, sus hijos”. APROGC lamenta que las instituciones enarbolan la bandera de la protección de la infancia y, sin embargo, “en estos casos nos parece que todo quedará impune”. Finalmente agradece al Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) “su defensa constante y decidida de los guardias civiles”.

‘Pase lo que pase vamos a seguir sirviendo a España’

“Desgraciadamente, los guardias civiles estamos demasiado acostumbrados a vivir en un territorio hostil como ha sido el País Vasco”. Así se ha pronunciado el secretario general de Unión de Guardias Civiles (UNIONGC), Ramón Rodríguez, que ha asegurado que “no nos afectará continuar en esa situación, porque pase lo que pase vamos a seguir sirviendo al Estado español”.

Rodríguez, consciente de las limitaciones de una asociación profesional a la hora de expresar abiertamente el sentir del Cuerpo, no ha dudado en calificar de “vergonzosa” la postura del Gobierno vasco: “por un lado pretende fomentar la convivencia y por otro permite los ataques de la izquierda abertzale”, ha lamentado. Y ha lanzado un aviso: “la Guardia Civil va a seguir en el País Vasco mal que les pese mientras tengamos un Estado democrático que, por otro lado, habría que explicarles lo que eso significa”.

“Si estas personas se consideran personas civilizadas es que tenemos un problema”, dice. Y el problema, continúa, “a lo mejor está en la educación que se les da, porque la educación sectaria no nos llevará a nada bueno”. Finalmente lamenta que, aunque “el escenario que se vive en el País Vasco no es igual al de hace unos años, no es muy distinto” y aboga por incrementar la presencia de la Benemérita en la región.

