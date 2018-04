Juristas alemanes confían en que Puigdemont sea entregado a España

Consideran que los tribunales no ven motivación política en los delitos imputados al expresidente catalán fugado y que finalmente será entregado a España. La única duda que se plantea es si aceptarán el delito de rebelión.

Juristas consultados por Efe ven previsible que la Justicia alemana apruebe la extradición a España del expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont al compartir ambos países el delito de malversación de fondos públicos, pero habrá que esperar a la interpretación que se haga del delito de rebelión.

La Fiscalía alemana, que este martes pidió a la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein la entrega por ambos delitos, consideró que el equivalente de “rebelión” en el Código Penal alemán es la “alta traición” y estimó que no es necesario que los preceptos españoles y germanos coincidan literalmente.

Según el profesor de Derecho Penal, Procesal y Europeo Martin Heger, de la Universidad Humboldt de Berlín, la Fiscalía General de Schleswig-Holstein ha examinado dos cuestiones.

“Lo primero era determinar si los delitos que se le imputan tienen un equivalente en la legislación alemana y a ello han respondido afirmativamente; lo segundo fue examinar si la motivación de los cargos era política, lo que negó, pues de lo contrario no hubiera pedido la orden de detención para la extradición”, apuntó a Efe.

Ahora la Audiencia debe examinar el caso y, “teóricamente, también podría llegar a la conclusión de que el proceso contra Puigdemont es político, lo que llevaría forzosamente a rechazar la extradición, pero es algo que considero improbable”, añadió el catedrático.

Lo central será pues comprobar que los delitos que España imputa a Puigdemont tienen equivalentes en el Código Penal alemán.

En el caso de la malversación de fondos parece haber claridad, con lo que, según Heger, será decisivo examinar si rebelión es equiparable a alta traición y, sobre todo, si se puede considerar que el intento independentista estuvo acompañado de violencia de la que pueda ser responsabilizado Puigdemont.

Según el Código Penal alemán, comete alta traición quien “con violencia o amenaza de violencia” atente contra la existencia de la República Federal de Alemania o intente cambiar el orden constitucional.

Al penalista Nikolaos Gazeas, de la Universidad de Colonia, le sorprendió que la Fiscalía incluyera también el cargo de rebelión en su petición de extradición.

“No estoy seguro de que el tribunal asuma la misma posición“, apuntó en declaraciones a Efe.

Según Gazeas, la decisión de la Fiscalía repite la argumentación de la orden de europea de detención y entrega cursada por España lo que, a su juicio, no resulta suficiente para considerar tipificado un delito equivalente al de alta traición.

“Creo que no es suficiente y que no cumple con las exigencias del derecho alemán para considerar que ha habido violencia, lo que es clave en la definición del delito de alta traición”, insistió para recordar que “se necesita que haya habido, al menos, incitación a la violencia, no sólo que se esperara que la hubiera si se realizaba el referendo”.

Su “pronóstico, con cautela,” es que probablemente se concederá la extradición, pero sólo por el delito de malversación de fondos.

Heger recordó también que las últimas acusaciones por alta traición en Alemania se produjeron en la década de los años 50 contra representantes del ilegalizado Partido Comunista Alemán (DKP) por un llamamiento a “derrocar revolucionariamente el régimen de (el canciller Konrad) Adenauer”.

“Los jueces que tienen que decidir ahora no habían nacido en esa época y pueden partir de consideraciones completamente distintas. En esa época, en plena guerra fría y el conflicto entre los dos estados alemanes, había otra sensibilidad”, dijo Heger.

“El artículo 81 del Código Penal (el que tipifica el delito de alta traición) no se ha aplicado en Alemania desde hace una eternidad y con buenas razones”, señaló por su parte el penalista Nikolaos Gazeas, de la Universidad de Colonia.

