Cosidó rechaza las acusaciones de Villarejo y niega haberse visto nunca con él

Javier Maroto, ha manifestado por su parte que se asumirán responsabilidades “sea quien sea esa persona” pero cuando existan “hechos probados”, algo que “no sucede” en este momento.

El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, ha asegurado que las acusaciones del excomisario José Villarejo que le señalan como responsable de haber ordenado la incautación de documentos a Luis Bárcenas “siempre han quedado en nada por la sencilla razón de que no son verdad”.

No cree, en este sentido, que pueda verse salpicado por las afirmaciones que ha hecho Villarejo porque, asegura, nunca ha tenido con él ningún contacto, ni verbal ni escrito, ha manifestado Cosidó a los periodistas a la entrada de la Convención nacional del PP.

Según ha explicado, no ha tenido acceso a las declaraciones de Villarejo, que se han hecho en sede judicial, recalcando que no es la primera vez que las hace.

Como no son ciertas, ha señalado, no se siente aludido por las afirmaciones de la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, quien ha dicho en relación a la Operación Kitchen, que quienes usen las siglas del PP para cometer hechos “repugnantes” no tienen cabida dentro del partido.

“Los valores que representa Casado y también esta propia convención es la unidad. Aquí cabemos todos, todos somos necesarios”, ha sido su respuesta.

Maroto dice que se asumirán responsabilidades

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha manifestado, sobre la supuesta implicación en la Operación Kitchen de Cosidó, que se asumirán responsabilidades “sea quien sea esa persona” pero cuando existan “hechos probados”, algo que “no sucede” en este momento.

Maroto se ha limitado a asegurar que ya es conocida la posición “extremadamente contundente” de la dirección nacional del partido y de su presidente, Pablo Casado, sobre qué comportamientos “caben” en el partido y cuáles no y cuándo hay que tomar “cartas en el asunto”, y se actuará en consecuencia si hay “hechos probados”.

Además, ha atribuido la previsión del Gobierno de desclasificar documentos secretos relacionados con la Operación Kitchen a un intento de “hacer lo imposible” para que no se hable de la convención nacional del PP.

Según fuentes de la investigación de este caso, entre los documentos que el Gobierno va a desclasificar figuran nuevos recibís del chófer de Luis Bárcenas que acreditan presuntamente el uso de fondos reservados para sustraer documentación sensible al extesorero del PP.

Ante esta desclasificación, el PP va a seguir hablando de la convención “independientemente de las intenciones del Gobierno” para que no se hable de ella, según Maroto, ya que las decisiones y actuaciones del Ejecutivo “tienen su propio canal” para analizarse.