’Españoles no podéis dormir tranquilos con cuatro presos políticos’

Masiva respuesta de los españoles a uno de los comentarios de la cuenta CNI Catalunya en Twitter que señala que no deberían dormir tranquilos cuando hay cuatro “presos políticos” en prisión sin haber sido sometidos a un juicio.

Españoles no podéis dormir tranquilos mientras tenéis a cuatro presos políticos sin ni siquiera un juicio. Por un delito inexistente

Aquí, la respuesta de los aludidos:

Ciertamente no he podido dormir bien esta noche. No sé si han sido los langostinos o el paté de salmón. pic.twitter.com/sZfoPeAx3K

— Pastrana (@JosPastr) 25 de diciembre de 2017