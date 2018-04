La izquierda se retrata: felicita el Ramadán, pero no la Semana Santa

PSOE y Podemos pasan de casi el 70% de los españoles que conmemoran en estas fechas la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Hoy es Domingo de Ramos y la izquierda sigue sin felicitar a los católicos, el 68,5% de los españoles, su festividad más importante junto a la Navidad: la Semana Santa. La conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que hecho Hombre dio la vida en la Cruz para salvar al mundo.

Son los mismos que cada año felicitan el Ramadán a la comunidad musulmana, aunque sea una minoría -menos de dos millones de personas, según el último Estudio Demográfico de la Población Musulmana elaborado por la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE)-.

“Un gran abrazo a toda la ciudadanía de confesión musulmana, en especial a la española, en este mes de reflexión y solidaridad”, escribió el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el pasado mes de mayo. En la misma línea, el líder de IU, Alberto Garzón, dijo: “Ayer comenzó el Ramadán. Desde un espíritu laico, deseo un tiempo de alegría para todas las personas musulmanas”.

Un gran abrazo a toda la ciudadanía de confesión musulmana, en especial a la española, en este mes de reflexión y solidaridad. #RamadanKarim pic.twitter.com/YfQdnPZAtd — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 27 de mayo de 2017

Sí ha tenido un mensaje el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque destinado a las cofradías y hermandades. “Afecto y mis mejores deseos (…) en estas fechas tan especiales para muchos españoles”, ha dicho.

Orgulloso de la #SemanaSanta. Afecto y mis mejores deseos a las cofradías y hermandades de toda #España en estas fechas tan especiales para muchos españoles. MR pic.twitter.com/wg61a3rpDa — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 29 de marzo de 2018

Ya el Martes Santo, VOX envió un mensaje a todos los católicos: “Todas las expresiones católicas que se celebrarán estos días forman parte de nuestra identidad y valores y cuentan con todo nuestro apoyo y respeto”.

✝ Deseamos que todos los católicos y cofradías vivan con emoción la Semana Santa y sus procesiones. PUBLICIDAD 🇪🇸 Todas las expresiones católicas que se celebrarán estos días forman parte de nuestra identidad y valores y cuentan con todo nuestro apoyo y respeto. 📢 #ConlaSemanaSanta pic.twitter.com/fdOSk7wxpE — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 27 de marzo de 2018

Su presidente, Santiago Abascal, ya censuró ese mismo día a “los partidos que pierden el trasero para felicitar el Ramadán y sin embargo desprecian la fe y las costumbres de la mayoría de los españoles”.

Algunos partidos pierden el trasero para felicitar el ramadán y sin embargo desprecian la fe y las costumbres de la mayoría de los españoles. En VOX lo tenemos claro: #FelizSemanaSanta a todos los cristianos. #SemanaSanta pic.twitter.com/byJPqkChPm — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 27 de marzo de 2018

Sobre la bandera a media asta

La izquierda -y Ciudadanos- han manifestado esta semana su rechazo a la decisión del Ministerio de Defensa de cumplir en España la costumbre de colocar la bandera nacional a media asta desde las 14.00 horas de Jueves Santo hasta las 00.01 horas de este Domingo de Resurrección en todas las unidades, bases, acuartelamientos militares, así como en la sede central del Ministerio de Defensa y las delegaciones territoriales del Departamento en señal de luto y de respeto por la muerte de Jesucristo.

El asesor económico de Albert Rivera, Luis Garicano, pidió a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, dejar “de hacer el ridículo” y dejar de “romper la separación crucial entre religión y Estado”.

Por favor ministra deje de (1) hacer el ridículo y (2) romper la separación crucial entre religión y estado. España no es un estado confesional. https://t.co/flDbwehcTT — Luis Garicano (@lugaricano) 29 de marzo de 2018

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, anunció que su formación pedirá explicaciones a Cospedal por su decisión de izar a media asta las banderas un año más y dijo que le recordarán que este es un país laico y que esas cosas del pasado no se pueden dar. “Es una medida anacrónica que no tiene nada que ver con un ministerio moderno y con un país laico”, añadió sobre una medida avalada por la Justicia que ya aseveró que no entra en contradicción con el carácter aconfesional del Estado.

El Tribunal Constitucional, en su sentencia 34/2011, de 28 de marzo avaló que “cuando una tradición religiosa se encuentra integrada en el conjunto del tejido social de un determinado colectivo, no cabe sostener que a través de ella los poderes públicos pretendan transmitir un respaldo o adherencia a postulados religiosos”.

Cabe señalar que algunos Consistorios socialistas han cumplido con la tradición. Óscar Puente, alcalde de Valladolid, ha recordado que “el Ayuntamiento siempre ha puesto las banderas a media asta en Viernes Santo” y ha dicho que “teniendo en cuenta la escenografia tiene todo el sentido” y que no cree que a nadie le pueda molestar. En Sevilla, una ciudad mariana en la que la Semana Santa se vive con intensidad y especial devoción, la escena se ha repetido.

