Monumental ridículo de la feminista Leticia Dolera en redes sociales

La actriz tiró de demagogia y demostró no conocer cómo funciona el deporte femenino.

Leticia Dolera acostumbra a pronunciarse sobre cualquier tema relativo a las mujeres. Convertida en representante de la nueva corriente feminista, la actriz hablan en muchos casos sin conocer en profundidad el tema y ha quedado en ridículo en numerosas ocasiones.

En esta ocasión, Dolera censuraba que las jugadoras del Barcelona que habían ganado la Copa de la Reina no recibieran premio en metálico, mientras que los hombres sí habían recibido un millón de euros por cabeza. “Vaya mandanga patriarcal, ¿no?”, escribió Dolera.

Sin embargo, un internauta destapó su infinita demagogia y le recordó las cientos de acciones que podría realizar a diario para promocionar el deporte femenino. El hilo no tiene desperdicio: “¿Sabes cómo ayudarías a estas chicas que tanto te preocupan? Primero yendo al estadio a verlas (me atrevería a decir que no lo hiciste porque no he visto ninguna foto tuya en el estadio en ninguna de tus redes sociales). Podrías, de paso, haber llamado”, sentenció.

Los aplausos en las redes sociales fueron unánimes y muchos internautas aplaudieron que “por fin alguien quitara la careta a Dolera”.

