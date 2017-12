Un vistazo al ‘exitoso’ rescate europeo en el Mediterráneo

Los hechos…

Vamos primero con los hechos. Los hechos… tal como los cuentan los massmedia. Hay un barco -el Aquarius-, de la organización no gubernamental SOS Mediterranée que este lunes se dirigía a “un puerto seguro” con 450 inmigrantes a bordo. Hombres, mujeres y niños rescatados durante el fin de semana frente a las costas libias. Originarios de hasta 26 países – distintos países del África central y subsahariana, también de Siria o Palestina- el grupo lo conforman 78 mujeres (seis embarazadas), 101 menores -60 solos, sin ningún adulto que vele por ellos- y 271 hombres.

🔴 BREAKING The #Aquarius just performed the rescue of one rubber boat in international waters off the coast of #Libya. Despite bad sea conditions, the rescue went well. 115 people are now safe of board. Amongst them are 31 unaccompanied minors.#TogetherForRescue pic.twitter.com/1GWZ0zgtxr

— SOS MEDITERRANEE GER (@SOSMedGermany) 9 de diciembre de 2017