Ciudadanos no lograba sacar este martes adelante en el Congreso su propuesta de tarjeta sanitaria única, ya que los distintos grupos parlamentarios indicaron que conlleva una crítica injustificada a la descentralización del sistema sanitario público.

La formación naranja llevó al pleno una proposición no de ley para ampliar a todo el territorio nacional la receta electrónica, la tarjeta sanitaria única y la historia clínica digital, para que así “cualquier ciudadano pueda ser atendido y reciba sus medicamentos en cualquier punto de España”.

“Es necesario que a los españoles se les deje de llamar desplazados cuando están dentro de su país. Por eso queremos avanzar hacia la libre circulación sanitaria y para ello tendremos que asegurarnos que las prestaciones también son iguales”, explicó en la tribuna el diputado de Ciudadanos Francisco Igea.

La iniciativa, que es una “autoenmienda” a otra proposición no de ley presentada por Ciudadanos en el 2016, solo contó con el apoyo del Partido Popular y ha sido rechazada por la mayoría de los grupos de la Cámara. El PSOE se refirió a ella como algo ‘’retrógrado’’ y que cuestiona nuestro sistema sanitario. También criticaron la iniciativa el PNV y los secesionistas, que acusaron a Ciudadanos de querer despojar a las autonomías de sus competencias.

En medio del debate, una enferma crónica que sufre en sus propias carnes estas medidas que el PSOE tilda de ‘retrógradas’ ha explicado en Twitter que supone para ella no tener una tarjeta sanitaria de ámbito nacional:

Estoy leyendo mucho sobre la tarjeta sanitaria única así que he decidido abrir un hilo sobre lo que supone para un enfermo crónico no disponer de ella (aviso: esto es una experiencia personal con la que llamo a la reflexión, no al debate político): ⬇⬇⬇ — Lucía F. Varela (@LuciaFVarela) 26 de junio de 2018

Soy enferma crónica desde hace 21 años. Cuando me mudé a Madrid, hace casi 6, las ‘peleas’ entre CCAA (en mi caso Galicia-Madrid) me obligaron a estar viajando a Galicia una vez al mes (y perdiendo un día de trabajo) durante un año para poder ponerme mi tratamiento. — Lucía F. Varela (@LuciaFVarela) 26 de junio de 2018

A día de hoy, cuando me voy de vacaciones y coincide que me toca ponerme la inyección fuera de Madrid, tengo que acudir a urgencias para que una enfermera me la ponga (eso sí, antes he tenido que realizar los trámites pertinentes ya que me obligan a hacerme tarjeta de desplazada) — Lucía F. Varela (@LuciaFVarela) 26 de junio de 2018

Si me voy de finde fuera de Madrid y me quedo sin pastillas o las pierdo porque, poniéndome dramática, resulta que me roban el bolso, en NINGUNA farmacia de España me darán la medicación: mi receta electrónica solo es válida en Madrid. ¿Qué hago? De nuevo, acudir a urgencias. — Lucía F. Varela (@LuciaFVarela) 26 de junio de 2018

Otro tema importante: el historial clínico. Si tengo que acudir a un médico fuera de mi comunidad autónoma NUNCA pueden ver mi historial. Es decir: desconocen mis alergias, mi enfermedad y el tto. que utilizo y ni siquiera pueden consultarlo. — Lucía F. Varela (@LuciaFVarela) 26 de junio de 2018

¿Qué hago? Llevar una carpeta en mi bolso con mis informes e intentar no estar insconciente y sola. Si es así, chungo. A ver a quien le explico dónde están los informes. (Nota para ladrones: en mi bolso no hay dinero, pero sí papeleo sanitario así que por favor dejadlo tranquilo) — Lucía F. Varela (@LuciaFVarela) 26 de junio de 2018

Aún así, tampoco hace falta salir de la comunidad (sé que no sucede en todas las CCAA) para tener problemas a la hora de acceder a la historia clínica. En Madrid, los médicos tampoco pueden consultarla si acudo a un hospital que no es el de referencia de mi ambulatorio. — Lucía F. Varela (@LuciaFVarela) 26 de junio de 2018

Ejemplo por si no queda claro: tienes tu médico de familia en Madrid capital pero tu hospital está en Alcobendas (recordemos que hay libre elección de médicos) pues ea, no hay comunicación entre el médico de familia y el especialista. — Lucía F. Varela (@LuciaFVarela) 26 de junio de 2018

Podría seguir contando experiencias de estas para aburrir, como cualquier crónico, pero también tengo cosas que hacer: ir a mi médico de familia a recoger una analítica en papel para llevársela a mi reumatólogo🙌🏻 — Lucía F. Varela (@LuciaFVarela) 26 de junio de 2018

