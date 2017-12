El PP llama ‘loco’ a Puigdemont y asegura que es ‘la pesadilla de todos’

El candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, ha erigido a su partido en la “gran casa de acogida” del catalanismo “huérfano”.

16.10 El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha interpelado en Terrassa (Barcelona) a los votantes de PSC, Ciudadanos y PP para que en el momento de votar “no olviden que José María Aznar recomendó el voto” por estas formaciones.

15.35 La ministra de Defensa y dirigente del PP, María Dolores de Cospedal, ha tachado de “loco” al expresidente Carles Puigdemont por plantear la posibilidad de un referéndum sobre la permanencia en la UE, y ha avisado que el PP no permitirá que se “robe” a los catalanes su derecho a ser europeos.

En un acto de partido en Calafell (Tarragona) para apoyar al cabeza de lista en esta provincia el 21D, Alejandro Fernández, la dirigente del PP ha reivindicado una “Cataluña fuerte e integrada en una España muy comprometida con Europa”.

“A pesar de que tenemos un loco en Bruselas que se dedica a decir que quiere hacer un referéndum ahora para sacarnos de la UE, a pesar de eso, el PP va a defender el derecho de todos los catalanes a ser españoles y europeos”, ha remarcado Cospedal.



15.10 La secretaria de la Mesa del Congreso y dirigente del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha pedido recuperar el turismo “que se ha perdido en Cataluña” y que el expresident Carles Puigdemont deje de “hacer el ridículo intentando impulsar una Cataluña que nos ha llevado a perder prestigio”.

14.30 El candidato de Catalunya en Comú-Podem (CatECP), Xavier Domènech, ha asegurado en Terrassa (Barcelona) que el 21-D “no va de decidir entre dos bloques, entre Inés Arrimadas y Carles Puigdemont, dos bloques en los que siempre está la derecha”



14.01 El candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, ha erigido a su partido en la “gran casa de acogida” del catalanismo “huérfano” por el proceso independentista, y ha asegurado que en las elecciones del 21 de diciembre están en juego “cuatro años más de lío o cuatro para buscar la solución”.

13.37 El delegado del Gobierno en Cataluña y dirigente del PPC, Enric Millo, ha manifestado en el marco de la campaña electoral para el 21D que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont “se ha convertido en la pesadilla de los catalanes” tras “meter en la ruina a Cataluña”.

13.17 La candidata de Ciudadanos (Cs) a la Generalitat, Inés Arrimadas, ha afirmado que el expresidente de la Generalitat y cabeza de lista de JxCat, Carles Puigdemont, “ha sembrado el caos” en Cataluña, y se ha comprometido a que, desde la formación naranja, van a “recuperar la senyera y el seny”.

Ha participado en un acto de campaña en el Auditorio de Girona junto al presidente de Cs, Albert Rivera, y el cabeza de cartel en esta provincia en las catalanas del 21D, Jean Castel, que ha reunido a unas 1.200 personas. “Puigdemont ha sembrado el caos; yo quiero sembrar el seny -sentido común-“, ha señalado Arrimadas, que ha agregado que Pugidemont ha sido el de la “fractura social” en Cataluña, que será “su peor herencia”, y ella quiere “ser la presidenta de todos los catalanes, aunque no nos voten y no piensen como nosotros”, ha dicho.

En este sentido, ha garantizado que Ciudadanos va a “recuperar la senyera -bandera catalana- y el seny” para que impere de nuevo la “convivencia” y la “unión”, porque “esto no es un problema entre Cataluña y España, sino un problema entre catalanes”.



12.15 El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la movilización en las elecciones catalanas del 21 de diciembre para frenar al independentismo, ya que ha advertido de que “si tú no vas, ellos se quedan”, y ha reivindicado a Miquel Iceta como el voto para “superar los bloques”.

En su intervención, ha apelado a la “movilización”, porque “no se puede quedar ningún socialista en casa” y tienen “que salir todos a votar” ya que, además, ha advertido, “no hay ninguna causa de izquierdas en el secesionismo”.

11.45 El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha justificado la negativa a la adquisición de más munición por parte de los Mossos a que el expediente administrativo estaba incompleto “al estar pendiente de algunos trámites”.

Zoido ha agregado que una vez que el expediente esté completo y todo justificado, ha proseguido, se procederá a dar las autorizaciones “oportunas”. Ha precisado que los permisos se darán “en la cuantía que los técnicos digan que debe adquirirse esa munición”.

11.25 La exconsejera Meritxell Borràs (PDeCAT) ha reaparecido en un acto de Junts per Catalunya (JxCat) en La Garriga (Barcelona), entre abrazos y aplausos de sus compañeros de partido, y ha agradecido las cartas y postales de apoyo recibidas en la cárcel.

“No sabéis cómo de gratificante era recibir vuestras cartas, postales y fotografías que, por un momento, me hacían acercarme a la libertad”, ha afirmado.

10.45 El exconsejero de Justicia Carles Mundó se ha mostrado partidario de que, tras el 21D, haya “un gobierno fuerte” en Cataluña, presidido por Oriol Junqueras si es puesto en libertad, porque si Carles Puigdemont regresa, ha dicho, lo más probable es que sea encarcelado.

“Todos sabemos -ha añadido- que si Puigdemont y los consejeros que están en Bruselas ponen los pies en Cataluña serán llevados inmediatamente a prisión y no podrán salir de ella durante mucho tiempo, ya que no podrán convencer fácilmente al juez de que no hay riesgo de fuga”.

10.00 El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha situado a Junts per Catalunya como la candidatura que mejor representa a los votantes del 1-O y la que puede propiciar la “mayor derrota” al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al “frente nacional del 155”.

En un acto de campaña en el Pabellón de Suecia de Berga (Barcelona), Puigdemont, a través de una videoconferencia desde Bruselas, ha señalado que Junts per Catalunya es el voto “eficaz” para mantener “la esperanza y la ilusión”. Y es la candidatura en la que “se puede sentir representada la gente que defendió las urnas” el 1 de octubre, indistintamente del partido que vote habitualmente, ha afirmado Puigdemont, que ha indicado que es su lista la que puede provocar la “derrota” de Rajoy.

Puigdemont ha arremetido contra el “frente nacional del 155 y del miedo”, en alusión a Ciudadanos, PSC y PPC y ha remarcado que “de donde ha llegado dolor y represión solo vendrá dolor y represión”. A su juicio, votar al “tripartito del 155” es “consumar la reculada” del autogobierno catalán y la “intervención financiera” de la Generalitat.

