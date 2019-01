JxCat ‘debatirá’ la restitución de Puigdemont

Pujol ha pedido al presidente del Parlamento regional, Roger Torrent, que convoque la ponencia del reglamento del Parlament “de manera inmediata” para que la comisión aborde su reforma.

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha asegurado este lunes que la voluntad de su formación sigue siendo investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, aunque no de forma inmediata: “Es una idea de legislatura”.

Lo ha dicho en rueda de prensa, después de que la portavoz de ERC, Marta Vilalta, haya negado haber recibido ninguna indicación de JxCat para intentar investir de nuevo a Puigdemont y haya pedido que les comuniquen “si tiene que haber algún cambio”.

PUBLICIDAD

Pujol ha pedido al presidente del Parlamento regional, Roger Torrent, que convoque la ponencia del reglamento del Parlament “de manera inmediata” para que la comisión aborde su reforma.

Al ser preguntado por si pretenden que esta reforma del reglamento sirva para investir a Puigdemont, Pujol ha sostenido que esta voluntad la tienen desde el inicio de la legislatura y que no ha cambiado nada: “Estamos donde estábamos”.

Así, ha aclarado que no tienen un calendario previsto para volver a intentar la investidura de Puigdemont de manera inmediata: “No está en el horizonte, no es inmediato pero es una idea que guía toda la acción de restitución que no hemos abandonado nunca”.

Reunión en Waterloo

El grupo parlamentario de JxCat se reunirá en Waterloo (Bélgica), con el expresidente Carles Puigdemont al frente, los próximos días 20 y 21 de enero para trazar la estrategia a seguir en las próximas semanas y meses, tanto en el Parlamento catalán como en todo lo relacionado con el juicio del “procés”.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa Pujol, que ha destacado que ya se celebró un encuentro similar en septiembre, antes de que arrancara el curso político.

Pujol ha detallado que en el orden del día que él mismo ha estado redactando no figura un debate sobre la “restitución” del expresidente catalán, si bien ha puntualizado que si esta cuestión sale a lo largo de esos días, “se debatirá”.

PUBLICIDAD

La cita de JxCat se celebrará pocos días después de que Puigdemont protagonice una reunión similar con la dirección del PDeCAT.

El encuentro con la formación, que será el lunes 14 de enero, girará sobre todo alrededor de las elecciones europeas y municipales del próximo mayo, con la incógnita sobre la configuración final de la candidatura para la alcaldía de Barcelona.