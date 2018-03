El escritor ha cargado contra la ‘incompetencia’ del Gobierno por frenar en el exterior la maquinaria mediática del separatismo.

Arturo Pérez-Reverte ha colgado dos tuits denunciando la ‘incompetencia’ del Gobierno en política exterior a raíz de la columna del Times en la que el diario blanquea al separatismo catalán.

Washington Post, The Times, Le Monde, cuestionando la democracia española. Más que el problema catalán, lo que me aterra es la incompetencia de este Gobierno de mediocres ineptos. Su incapacidad para desmontar en el extranjero la campaña de desprestigio contra el Estado español. PUBLICIDAD — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 28 de marzo de 2018

A veces me pregunto si realmente el Estado español merece sobrevivir a sus propios complejos, contradicciones e incompetencia, o en realidad lo que merece es irse directamente al carajo. Y no me gusta nada la respuesta que se me ocurre. Ojalá ustedes tengan otra mejor. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 28 de marzo de 2018

El rotativo inglés hablaba de un “punto muerto” en la situación catalana y hacía una llamada al “diálogo”, tras las órdenes de detención cursadas por la Justicia española el fin de semana contra políticos implicados en la consulta ilegal.

También el New York Times

El diario The New York Times ha pedido este miércoles en un editorial un “gesto conciliador” por parte del Gobierno español hacia Cataluña a raíz de la detención en Alemania del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

El editorial, titulado “La disputa sobre Cataluña atrapa a Alemania”, hace un relato de los hechos vinculados con el arresto de Puigdemont el pasado domingo y las vías judiciales que se abren con vistas a su posible entrega a España para responder ante la Justicia española.

“El Gobierno español tiene todo el derecho de defender su unidad y su Constitución”, dice el editorial, y agrega también que “los Estados europeos tienen razón en no dar apoyo a los secesionistas catalanes”.

El Times añade que “ahora que Berlín ha sido empujado en la disputa, sería conveniente decirle a Madrid que tratar como traición el impulso independentista catalán, mal concebido, le da al movimiento una autoridad moral que no está garantizada”.

“Un gesto conciliador hacia Cataluña haría mucho más para calmar una confrontación que ha ido demasiado lejos”, agrega el editorial del diario.

