Susana Díaz renuncia a presentarse a la investidura y liderará la oposición

No obstante, ha querido dejar claro que si Moreno no consiguiera ser investido en primera votación, el PSOE no renuncia a presentar la candidatura de Susana Díaz en la siguiente ronda de votaciones.

El grupo parlamentario socialista andaluz ha renunciado a presentar la candidatura a la investidura de Susana Díaz, que ejercerá el “liderazgo de la oposición” en la nueva legislatura y será quien intervenga en el debate previsto para la próxima semana.

“Hay un acuerdo firmado, evidentemente, a nosotros nos toca el liderazgo de la oposición, que evidentemente lo va a ejercer Susana Díaz”, ha dicho el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, al término de la reunión con la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, que ha abierto con los socialistas la ronda de consultas para la investidura.

En declaraciones a los periodistas tras esta reunión, que ha durado quince minutos y a la que ha acudido acompañado del secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, el portavoz socialista ha recordado que el candidato del PP-A, Juanma Moreno, cuenta con el respaldo de la mayoría absoluta, ya que sumará a los votos de su partido, los de Ciudadanos y los de VOX.

Ante este escenario ha indicado que el PSOE ejercerá una oposición “responsable” y que estará “muy vigilante” en defensa del interés general de Andalucía. No obstante, ha querido dejar claro que si Moreno no consiguiera ser investido en primera votación, el PSOE no renuncia a presentar la candidatura de Susana Díaz en la siguiente ronda de votaciones.