CNN hace el mayor ridículo de su historia en su intento por difamar a Trump

Esta pasada fue la peor semana para la cadena norteamericana CNN en mucho tiempo, si no en su historia, con lo que ya se conoce como “uno de los momentos más bochornosos de los grandes medios norteamericanos”.

Y eso es decir mucho, porque la televisión de noticias lleva una año y pico de desastre en ridículo, en su enloquecida obsesión por atacar al presidente Donald Trump.

No es en esto distinta a la abrumadora mayoría de los grandes medios, nacionales o internaciones, desde The New York Times a El País, pero sí se ha distinguido por su ferocidad y, sobre todo, por relajar sus criterios periodísticos ante cualquier información que pudiera dañar la imagen del presidente. En parte por eso, la credibilidad de los medios toca fondo en Estados Unidos, muy por debajo del propio Trump.

Pero la metedura de pata última las supera a todas; la cadena que más hizo por popularizar el término ‘fake news’ para desacreditar a los medios online partidarios de Trump se ha convertido en reina de las noticias falsas.

El pasado vienes, la cadena informaba a bombo y platillo sobre un correo que en secreto ofrecía a la campaña del entonces candidato Trump acceso especial a los correos del Comité Nacional Demócrata antes de que se publicaran en las redes.

Un misterioso Michael J. Erickson, del que ni la CNN ni nadie había oído nunca hablar, escribía a Donald Trump hijo ofreciéndole una clave para desencriptar los correos y pasárselos en exclusiva antes de que se hicieran públicos.

¡La prueba definitiva, la ‘trama rusa’, que paren las máquinas! CNN hizo hincapié en todos sus espacios de noticias en que el correo se había enviado el 4 de septiembre de 2016, diez días antes de que Wikileaks hiciera públicos unos correros que delataban las trampas del Partido Demócrata para evitar que Bernie Sanders, rival de Hillary Clinton, ganase las primarias.

Para CNN era una prueba evidente de que Trump y WikiLeaks se habían puesto de acuerdo, lo que significa que Trump se había conjurado con Rusia, ya que la inteligencia norteamericana ha decretado que WikiLeaks es una “división de la inteligencia rusa”, algo que los medios han incorporado a su acervo sin cuestionarlo.

Si CNN se atribuía la primicia, las cadenas rivales MSNBC y CBS no tardaron en subirse al carro, y el día pasó, informativamente hablando, en una orgía análisis, debates y comentarios por parte de las caras más conocidas y las plumas más prestigiosas, haciendo llegar la triunfal noticia a millones de personas, primero en América y luego en todo el mundo.

Pero, para vergüenza de los profesionales de la cadena, al final se hizo evidente que en realidad el correo de marras se había enviado el 14 de septiembre, lo que privaba a la información automáticamente de todo su interés.

A ver, no es que se dedujera la fecha tras una astuta investigación: el día está claramente en el correo, y fue el Washington Post el primero en llamar la atención de la CNN sobre un ‘despiste’ tan espectacular. Y el tal Michael J. Erickson era un trumpista del montón que animaba al equipo del candidato a usar electoralmente unos correos que ya conocía todo el mundo.

No piensen que CNN vistió de saco y se cubrió de ceniza en señal de penitencia al conocerse su planchazo descomunal, no. Simplemente, el reportero que había dado la historia tuiteó para reconocer que no había historia y que ‘multitud de fuentes’ -ni una palabra de quién son- habían mencionado la fecha erróneamente. ¿Multitud, todos equivocándose en algo tan sencillo de comprobar?

No escarmientan. Trump es para la gran prensa norteamericana una maldición, de modo que cuanto más le atacan, más daño se hacen los medios en su principal activo, la credibilidad.

